轎式風格的生意幫手　第五代 Volkswagen Caddy Cargo 1.5 TSI 長軸手排試駕

●外觀內裝悉數重新設計
●採用 MQB 模組化平台
●後懸吊採用固定軸+圈狀彈簧複合式設計
●短軸自排首度搭載電子線傳式排檔桿及電子手煞車
●長軸手排也擁有 Auto-Hold 功能
●TSI 渦輪增壓引擎導入 ACT 主動式汽缸管理功能
●配備 6 具 SRS 輔助氣囊
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Volkwagen Caddy 車系的歷史，可追溯自 1979 年時以第一代 Golf 衍生而出的皮卡，至 1995 年時改以第三代 Polo 為基礎來推出第二世代 Caddy，直到 2003 年推出的第三代 Caddy 才確立一體廂式 One Box 車身造型，除 Panel Van 與 Kombi 兩款商用取向的車型外，還新增 Life 乘用車型，期間經歷 2010 年及 2015 年兩度小改款，到 2020 年 2 月才由最新的第四代接替。
國內市場方面，Caddy 於 2005 年由時任總代理太古標鎰引進商旅版本，2011 年起導入 Caddy Van，最新的第四代於今年 7 月 16 日先行推出 Caddy Maxi 休旅版本，至於商用版本 Caddy Cargo 則於 8/25 上市，引進短軸自排與長軸手排雙車型，建議售價均為新台幣 82.8 萬元起。
外觀方面，Caddy Cargo 以務實為考量，配置塑料原色前後保險桿，頭燈採用 H7 鹵素燈泡遠近分離式，支援自動啟閉功能，車側配置塑料原色後鏡及門把手，滑門位於車身右側，足踏 215/55R17 規格的鐵圈搭配飾蓋，車尾具備左大右小的對開式尾門，尾燈亦採用傳統燈泡設計。
Caddy Cargo 採用塑料原色保險桿，兼具耐髒與耐刮之機能性。
Caddy Cargo 長軸車型的車身長寬高分別是 4,853x1,855x1,823 (mm)，軸距則為 2,970mm。
長軸手排車型採取左大右小的對開式尾門設計。
水箱護罩採用平整的造型，主要的進氣位置在保險桿之中。
頭燈取消 Cargo Maxi 的 LED 配置，換上 H7 規格的自動啟閉鹵素光源。
Caddy Cargo 採用鐵圈搭配飾蓋設計，輪胎規格為 215/55R17 的 Continental EcoContact 6。
尾燈採用黑色底座搭配傳統燈泡光源。
內裝方面，Caddy Cargo 承襲猶如第八代 Golf 的新世代座艙風格，雖然選用的材質以硬質塑料為主，在細節的處理與組裝品質上仍具備一定的質感，手排車型採用無任何多功能按鈕的三幅式樣，儀錶板為雙環指針式搭配中央單色行車資訊幕，中控台配置 6.5 吋 Composition Audio 6.5 吋螢幕原廠音響系統，也配備觸控式車艙 LED 照明燈、數位觸控燈組控制面板、手動調整 Pure Diamond 高級皮椅及多處置物空間。
Caddy Cargo 承襲猶如第八代 Golf 的新世代轎式化座艙風格，雖然選用的材質以硬質塑料為主，在細節的處理與組裝品質上仍具備一定的質感。
儀錶板採用雙環指針式設計，中央配置單色行車資訊幕，可透過雨刷撥桿右側的按鈕操作。
長軸手排車型採用三幅式方向盤，雖無任何多功能按鈕，但具備良好的塑料製作品質握感，也可進行四向手動調整。
燈光與除霧開關整合於儀錶台左側的觸控面板當中，當手接近時會點亮指示燈，離去後則減弱亮度。
中控台配置 Composition Audio 6.5 吋螢幕原廠音響系統，雖無法支援 Apple CarPlay/Android Auto 手機連接，仍可透過藍牙播放音樂，系統整合車輛機能操作介面，兩側的實體按鈕可分別控制音量與選單畫面，右下方提供 USB Type-C 插座。
空調採用電子冷暖式，操作時需按下 CLIMA 按鈕來進入介面。
排檔桿頭表面施以亮黑處理，排檔座與中控台間配置置物凹槽，也提供 12V 電源插座，但少去 Caddy Maxi 的 USB Type-C 插座。
中央鞍座配置 EPB 按鍵式電子手剎車及 Auto Hold 車輛靜止功能開關，也設有具止滑功能的置物空間，並配備 2 組置杯座。
儀錶台前端設有置物凹槽，但無 12V 電源插座。
Caddy Cargo 配置觸控式車艙 LED 照明燈，輕觸燈具本體即可啟閉。
貨艙部分，Caddy Cargo 使用防刮材質的大面積底板，長軸版的側滑門開口寬度較短軸版寬 141mm 來到 836mm，使兩組歐規棧板能夠輕鬆放入，在裝載貨物或搬運工具時都能更為便利。另外也在座艙與貨艙間配置有整合玻璃以及防護柵欄的隔板，在維持後窗視野的同時，還可以提升載運貨物時前座安全性。貨艙還支援獨立門鎖，駕駛艙與貨艙可以獨立上鎖，確保上下貨物的同時，還能保障駕駛艙貴重物品的安全。
全車系搭載 Pure Diamond 皮質座椅。
長軸採用加寬右側滑門，尾門也採取一大一小的對開式設計。
全車系搭載平整化貨艙隔板，配有玻璃及防護柵欄。
長軸車型加大右側滑門寬度 141mm 至 836mm，高度則均為 1,096mm。
安全防護方面，Caddy Cargo 標準配備 6 具 SRS 輔助氣囊、ESC 電子行車動態穩定系統、ABS 防鎖死煞車系統、EBD 電子煞車力道分配系統、EDL 電子防滑差速器、ASR 加速循跡控制系統、MCB 二次碰撞預煞系統、斜坡起步輔助裝置、PDC 後方停車導引系統 (聲音及儀表距離警示)、TPMS胎壓偵測警示系統及駕駛座安全帶未繫警示等，雖未比照 Caddy Cargo 配備 iQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，在貨車中仍已屬水準之上。
側滑門內部也設置按鈕式車門開關。
動力配置方面，Caddy Cargo 採用 EA211 evo 1.5 TSI 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，導入 ACT 主動式汽缸休止管理系統，於 4,500~6,000rpm 間可輸出 114ps 最大馬力，於 1,750~3,000rpm 間可輸出 22.4kg-m 峰值扭力，搭配 6 速手排變速箱與前輪驅動之下，在經濟部能源局的測試中繳出 15.8km/L 的平均油耗表現，能源效率為 1 級。
底盤方面，第五代 Caddy Cargo 換上 Volkswagen 集團的 MQB 模組化平台打造，前懸吊採用獨立麥花臣式，後懸吊則自過去的葉片彈簧式，改為固定軸與圈狀彈簧複合式設計，駕馭上路時確實可感受到車身尾部的跳動程度有所降低，對於路面零碎震的抑制品質亦不遜於轎車，路感回饋不致於過度明顯，以商用車而言具備出色的行路質感。
動力感受方面，採用 1.5 TSI 汽油引擎的 Caddy Cargo 長軸車型受車重達 1,444 公斤的限制，而顯得較為溫和，引擎運轉精緻度良好，手排變速箱的離合器行程較長，但檔位清晰易找，駕馭時不難上手。
國內市場的歐系進口廂型貨車長期以來並無太多選項，在 Citroën Berlingo Van 於今年初導入之前，也僅有 Volkswagen Caddy Van 可選擇，隨著大改款的腳步變為 Caddy Cargo 後，在維持相仿的酬載機能之下，還提供更轎式化的駕馭感受，以及新世代的科技配備，對於自營商或需載運精細貨品的族群來說，應可產生一定的吸引力。