轎式風格的生意幫手　第五代 Volkswagen Caddy Cargo 1.5 TSI 長軸手排試駕

新在哪裡？

●外觀內裝悉數重新設計

●採用 MQB 模組化平台

●後懸吊採用固定軸+圈狀彈簧複合式設計

●短軸自排首度搭載電子線傳式排檔桿及電子手煞車

●長軸手排也擁有 Auto-Hold 功能

●TSI 渦輪增壓引擎導入 ACT 主動式汽缸管理功能

●配備 6 具 SRS 輔助氣囊

我是廣告 請繼續往下閱讀

×

×

×

× 長軸手排車型採取左大右小的對開式尾門設計。

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×