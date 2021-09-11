SGP 平台 / 2.4 升渦輪引擎上身　全新第五代大改款 Subaru WRX 正式亮相

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第五代 Subaru WRX 外觀上維持既有的寬體設計，車頭方面依舊採用 Subaru 家族化的六邊形水箱罩及 LED 頭燈，同時引擎蓋的散熱孔也延續下來。最值得注意的是，這次 WRX 的車頭、車側輪拱及車尾分別加入黑色防刮空力套件，除突顯出類跨界的風格外，前輪拱後段的開孔能順利將空氣排出，提高車身行駛穩定性；後保桿兩側的出風口同樣可以減少空氣的滯留。另外部分的車身也換上鋁合金組件，使車重降低了 2.27 公斤；後行李廂蓋則有一體式的鴨尾設計，尾燈則導入火山岩漿的概念，發亮時更具識別度。
內裝部分，WRX 採用紅色車縫線搭配類碳纖維飾條點綴，並配有含音響、語音、EyeSight 控制功能的 D 形真皮方向盤，駕駛和乘客側均配備自動升降的電動車窗，以及 60/40 分體式折疊後排座椅、電動外後視鏡收折都是標準配置。
頂級 GT 車型在中控台配置的 11.6 吋 Starlink 多媒體系統與目前國內販售 Outback 為相同的系統，內建音響控制、恆溫空調控制、車輛功能設定，並支援 Apple CarPlay、Android Auto、藍芽連結、AM/FM 立體聲、倒車顯影等，原廠亦提供 504 瓦的 11 揚聲器 Harman Kardon 音響系統，以滿足音樂需求的車主。
動力表現上，第五代 WRX 採用全新 2.4 升渦輪增壓 Subaru BOXER 引擎，在 5,600 rpm 時可提供 271 匹馬力，在 2,000-5,200 rpm 時提供 35.7 公斤米最大扭力，搭配 6 速手排或者新型的 CVT 變速箱，原廠表示 CVT 變速箱較舊款提高 30% 升檔、50% 降檔的速度，並可藉由換檔撥片模擬 8 速手動換檔。頂級的 GT 車型僅配置 CVT 系統，並配有專屬的電子避震器，可調整舒適、正常、運動提供不同的轉向與阻尼反應，搭配 SI-Drive 則能提供多達 430 種不同的駕駛選項。
Subaru WRX 車系自從 Impreza 車系獨立出來後已成為車迷心中的性能指標車款，新一代 WRX 明顯有著更具競爭力的表現，只不過這次重新定義的外型風格設計，消費者是否接受就有待市場來驗證了。