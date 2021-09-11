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自主品牌創廠之作　Luxgen M7 將於今年底停產

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-09-11 12:55:40

我國自主汽車品牌 Luxgen (納智捷) 的創廠作品 M7 休旅車，經本站向原廠產品端洽詢，確認將在今年底正式停產，未來 Luxgen 的產品線剩下 URX 及 U6 兩個車型。

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M7 車系於 2009 年 8 月 19 日正式上市，最初名稱為 Luxgen 7 MPV，當時以世界第一部智慧科技車來定位，搭載與 HTC 共同開發的 THINK+ 系統，以 10.2 吋螢幕呈現，整合 3.5G 通訊模組、導航、Eagle View+ 360度環景影像系統、Night Vision+ 高感光夜視輔助系統等科技配備，動力採用 2.2 升渦輪增壓汽油引擎，開創品牌的知名度，也獲得當年的年度風雲車殊榮。

後續也推出 M7 EV+ 純電動版本展現新能源技術的開發能力，以及 V7 福祉車型滿足社會中有此移動需求的族群，而動力系統方面則在 2015 年升級為 Eco Hyper 版本，具備 202ps 最大馬力及 30kg-m 峰值扭力，平均油耗為 11.8km/L，然而隨著 CAFE 標準即將在 2022 年實施，此具引擎將無法通過更嚴苛的排放標準，因此使 M7 車系在上市約莫 12 年後功成身退。

未來 Luxgen 將進行策略轉型，著手新的產品計畫，專注於新能源車款的開發作業，帶給消費者新世代的電動車產品。現行 M7 車款為國內市場少見的百萬內正 7 人座 MPV 車型，雖然推出時間較久，憑藉充裕的空間與便利配備，仍受到三代同堂或旅宿服務業者穩定的支持，每月保有一定的銷售表現，如今面臨停產之際，原廠仍提供優惠方案，往後能否再見到同樣屬性的產品仍是未定之天，有此需求的消費者可把握機會購入。

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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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