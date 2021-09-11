遊客「腳抽筋」要求揹下山！義消一聽秒愣：把山路當馬路

近年來爬山運動興起，許多人假日就會穿上裝備走上山，享受大自然與陽光，不過遊客們想要登山前除了做好事前功課、帶足裝備外，也得考量自身體力極限，以免造成危險。日前就有義消指出，自己服務7年來遇過不少奇葩遊客，還有遇過腳抽筋得揹對方下山的情況，更無奈表示「真的很糟糕，浪費資源」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名網友在臉書社團《爆怨公社》發文提到，自己是一名服務長達七年的義消，但在偏鄉地區服務的他們總是人力相當吃緊，幾乎沒有年輕義消的加入，然而隨著登山健行風氣漸長，許多根本沒做好準備的遊客「不是迷路，就是忘記帶燈具」，只能留給他們善後處理，自己更曾經背著「腳抽筋」的遊客下山，這就讓他無奈表示「不能好好做好準備嗎？山路不是大馬路，腳抽筋揹你們下山很好走嗎？真的很糟糕，浪費資源」。

▲登山務必做好事前準備，以及對自己的身體狀況有所認知。（示意圖／翻攝自玉山國家公園臉書）

文章曝光後掀起不少網友認同，其中就有不少民眾認同收費制度，希望能夠有效遏制遊客濫用資源，「真的很離譜，自己的身體自己難道不知道嗎」、「贊成以前的收費制度，這樣一來，是真的遇到困難還是浪費資源就清清楚楚了」、「跟他說揹一趟費用10萬，就會馬上復活了」、「我覺得登山要考照，什麼常識、防備都沒有，憑什麼上山去？然後浪費人民納稅錢救援」、「贊成以前的收費制度，這樣一來，是真的遇到困難還是浪費資源就清清楚楚了」。

事實上，不少民眾登山後容易感覺頭氧缺氧，出現高山症病況，書田診所家醫科主任醫師周明文就提到，如果民眾感覺有高山症的現象，建議儘快向低海拔處移動，其他的方法包括氧氣治療、藥物治療及休息，建議前往高海拔前，服用適當藥物，或是緩慢、漸進地向高海拔處移動，都有助於高山症的預防。（編輯：楊智傑）