Ford Kuga ST-Line No.049 ---- 往返屏東出差，長途乘駕感受

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本次出發之前 Kuga ST-Line 尚有充足的燃料，因此決定在抵達屏東後才進行加油，藉此計算出高速居多狀態的油耗表現，最終結算數字為 13.235km/L，與經濟部能源局公佈之非市區油耗測試值 15.43km/L 相去不遠，以 2.0 升渦輪增壓引擎又具備 250ps 最大馬力的四輪驅動 SUV 來說已可接受。
在高速行駛途中，小七哥均啟動 Ford Co-Pilot360 全方位智駕科技輔助系統，運用 ACC Stop & Go 全速域定速巡航調節系統來控制車速與距離，並透過 LCA 車道導正輔助系統來維持行駛於車道中，本站長期測試車輛還額外升級了 Level 2 Plus 自駕輔助優化研究套件，加強低速自動跟車機能，使塞車至停後系統仍可自行重新啟動。經過數百公里的使用，發現在高速狀態遇上低速車陣時，減速的動作較為明顯，且較自行踩踏時更為躁進，然而在壅塞狀態下的低速蠕動與停車再起步則頗為精緻流暢，確實有效降低疲勞感，當日來回也不致過度疲憊。
乘駕感受方面，Kuga ST-Line 擁有較房車更高的坐姿，使視線放遠而更易於掌握路況，座椅雖然偏硬，在長除之下卻帶來不錯的支撐性，而隔音方面向來是 Kuga 的強項，ST-Line 更具備 NVH 車艙寧靜套件，在合法的車速內均可抑制多數風切與路面噪音，對於乘坐品質有所幫助。而後座乘客還可將座椅稍向後傾斜小睡片刻，底盤的阻尼設定沉穩，在平整的高速公路中不會有過多彈跳，整體的表現達到水準之上。
本週使用情形方面，Kuga ST-Line 除了由小七哥本人在台北市區作為日常通勤代步與公務往返之用，也前往屏東進行影片拍攝，市區與高速路段行駛比例約 10:90，自前一次加滿 98 無鉛汽油後累積行駛 584.6 公里再添加 44.17 公升的 98 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 13.235km/L。