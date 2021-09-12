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婦女生殖泌尿症狀　陰道雷射治療有解

婦女生殖泌尿症狀　陰道雷射治療有解
婦女生殖泌尿症狀　陰道雷射治療有解

健康醫療網

2021-09-12 15:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】48歲的林女士，曾經剖腹生產三次。近年來覺得最困擾的症狀，除了臉部熱潮紅之外，就是下身私密處常常會覺得乾澀、搔癢且有頻尿和急尿等下泌尿道症狀產生，同時與先生性生活也會有不適感，因而排斥親密接觸；就醫經「陰道雷射治療」，目前下泌尿道症狀、下身私密處搔癢和灼熱等令人尷尬困擾的問題已經得到改善。

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荷爾蒙雌激素分泌少　產生泌尿道問題

奇美醫學中心婦產部婦女泌尿科主任吳銘斌教授表示，婦女在更年期、產後、哺乳期、癌症治療中或是卵巢功能退化等情況，造成女性荷爾蒙雌激素分泌減少，故而造成急尿、頻尿、漏尿及排尿障礙等令人尷尬的婦女生殖泌尿道症候群，是很多婦女常常遇到的困擾，除了自信心備受打擊外，也降低生活品質和性生活愉悅。

傳統治療副作用多　陰道雷射治療達組織重塑之效

傳統治療方式除了陰道保濕劑潤滑劑外，也有女性荷爾蒙雌激素的口服藥物或是陰道用藥膏等，但是臨床上常因造成部分副作用（如：頭痛、乳房脹痛、陰道出血），而降低使用接受率；另外，骨盆肌運動（凱格爾運動）也因生活忙碌，缺乏恆心而使成效無法達到預期效果。

吳銘斌主任說明，陰道雷射治療是利用雷射光的能量經由陰道探頭，使陰道上皮組織造成溫度的變化；膠原蛋白增生，再經由血管新生，達到陰道組織重塑作用。目前常見的有二氧化碳雷射及鉺雅鉻雷射。

配合規律運動　改善效果更佳

吳銘斌主任強調，陰道雷射治療目前用於年齡較輕者（<47歲婦女）、停經期間較短者（剛停經不久的婦女）、體重較輕（BMI<23.3）、骨盆底肌肉收縮強度比較好者和原始出現症狀比較輕微者成效較佳。

吳銘斌主任提醒，陰道雷射可同時配合使用女性荷爾蒙的口服藥物或是外用藥膏，並搭配骨盆肌運動(凱格爾運動)、生理回饋等，可達到主動與被動的雙重效果；此外，及早接受治療效果較佳。



資料來源：健康醫療網 婦女生殖泌尿症狀　陰道雷射治療有解

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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