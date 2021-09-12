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奇美醫學中心婦產部婦女泌尿科主任吳銘斌教授表示，婦女在更年期、產後、哺乳期、癌症治療中或是卵巢功能退化等情況，造成女性荷爾蒙雌激素分泌減少，故而造成急尿、頻尿、漏尿及排尿障礙等令人尷尬的婦女生殖泌尿道症候群，是很多婦女常常遇到的困擾，除了自信心備受打擊外，也降低生活品質和性生活愉悅。
傳統治療副作用多 陰道雷射治療達組織重塑之效
傳統治療方式除了陰道保濕劑潤滑劑外，也有女性荷爾蒙雌激素的口服藥物或是陰道用藥膏等，但是臨床上常因造成部分副作用（如：頭痛、乳房脹痛、陰道出血），而降低使用接受率；另外，骨盆肌運動（凱格爾運動）也因生活忙碌，缺乏恆心而使成效無法達到預期效果。
吳銘斌主任說明，陰道雷射治療是利用雷射光的能量經由陰道探頭，使陰道上皮組織造成溫度的變化；膠原蛋白增生，再經由血管新生，達到陰道組織重塑作用。目前常見的有二氧化碳雷射及鉺雅鉻雷射。
配合規律運動 改善效果更佳
吳銘斌主任強調，陰道雷射治療目前用於年齡較輕者（<47歲婦女）、停經期間較短者（剛停經不久的婦女）、體重較輕（BMI<23.3）、骨盆底肌肉收縮強度比較好者和原始出現症狀比較輕微者成效較佳。
吳銘斌主任提醒，陰道雷射可同時配合使用女性荷爾蒙的口服藥物或是外用藥膏，並搭配骨盆肌運動(凱格爾運動)、生理回饋等，可達到主動與被動的雙重效果；此外，及早接受治療效果較佳。
資料來源：健康醫療網 婦女生殖泌尿症狀 陰道雷射治療有解
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