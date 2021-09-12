COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

B肝患者每年做「1事」　防發生肝癌三部曲

B肝患者每年做「1事」　防發生肝癌三部曲
B肝患者每年做「1事」　防發生肝癌三部曲

健康醫療網

2021-09-12 19:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】兄弟象隊傳奇球星王光輝，因肝癌病逝！王教練於去年季末檢查即已確診為肝癌末期，就是很典型台灣肝炎患者三部曲「慢性肝炎-肝硬化-肝癌」，尤其B型肝炎帶原者如持續有肝炎發生，15～20%會發生肝硬化，肝硬化患者每年平均有5%的機會進展為肝癌，不可不慎！

我是廣告 請繼續往下閱讀
肝臟是沉默的器官　抽血檢驗不一定能早發現

樂生療養院施玲娜院長表示，由於肝臟表層沒有神經分布，肝發炎不會痛且大多數沒有症狀，因此肝臟被稱為是「沉默的器官」。由於B肝帶原者抽血篩檢不一定能及早發現肝癌，而國建署有免費提供45～79歲之民眾可抽血檢驗一次B、C型肝炎與成人健檢一起進行，建議配合腹部超音波定期檢查，才能早發現、及早治療。

肝炎定期回診　帶原者需要治療

如患有B型與C型肝炎或帶原者、酗酒、肥胖、長期食用黴菌毒素、肝硬化患者及有肝癌家族史者都是肝癌高風險罹病者，除腹部超音波檢查外，也要抽血檢驗(GOT、GPT、AFP)並定期回診追蹤。目前B型肝炎已可藥物治療，但非所有的B型肝炎帶原者都需要治療，大多數B型肝炎帶原者都是不活動型帶原者，但要定期抽血檢驗肝功能及胎兒蛋白，並做腹部超音波檢查追蹤即可。

身體出現這些狀況　應盡早就醫

施玲娜院長強調，如果有皮膚和眼睛發黃（黃疸）、極度疲勞、上腹部不適或腹脹及食慾不振等症狀，應盡速到醫院檢查，千萬不要等到明顯的體重驟降、腹水、下肢水腫、嘔心或嘔心，甚至吐血才就醫，可能為時已晚。



資料來源：健康醫療網 B肝患者每年做「1事」　防發生肝癌三部曲

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀