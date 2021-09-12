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樂生療養院施玲娜院長表示，由於肝臟表層沒有神經分布，肝發炎不會痛且大多數沒有症狀，因此肝臟被稱為是「沉默的器官」。由於B肝帶原者抽血篩檢不一定能及早發現肝癌，而國建署有免費提供45～79歲之民眾可抽血檢驗一次B、C型肝炎與成人健檢一起進行，建議配合腹部超音波定期檢查，才能早發現、及早治療。
肝炎定期回診 帶原者需要治療
如患有B型與C型肝炎或帶原者、酗酒、肥胖、長期食用黴菌毒素、肝硬化患者及有肝癌家族史者都是肝癌高風險罹病者，除腹部超音波檢查外，也要抽血檢驗(GOT、GPT、AFP)並定期回診追蹤。目前B型肝炎已可藥物治療，但非所有的B型肝炎帶原者都需要治療，大多數B型肝炎帶原者都是不活動型帶原者，但要定期抽血檢驗肝功能及胎兒蛋白，並做腹部超音波檢查追蹤即可。
身體出現這些狀況 應盡早就醫
施玲娜院長強調，如果有皮膚和眼睛發黃（黃疸）、極度疲勞、上腹部不適或腹脹及食慾不振等症狀，應盡速到醫院檢查，千萬不要等到明顯的體重驟降、腹水、下肢水腫、嘔心或嘔心，甚至吐血才就醫，可能為時已晚。
資料來源：健康醫療網 B肝患者每年做「1事」 防發生肝癌三部曲
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