Toyota Corolla Cross No.026 ---- LED 頭燈照明效果

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Corolla Cross 全車系無論是汽油或者 Hybrid 油電車型在尊爵等級以上均配置全 LED 頭燈。此 LED 頭燈組可依據環境亮度自動啟閉，並具備自動遠光切換輔助機能，同時近燈可以手動進行照射高低角度調整，過並未搭載自動水平調整及彎道照明功能。就整體功能性體驗方面來說與其他長測車款 Nissan Sentra、Corolla Altis 等日系國產車相去不遠，但略遜於 Ford Focus ST-Line 自動水平調整甚至於 Kuga ST-Line 所應用的智慧頭燈組。
在照明效果方面，近燈啟動後，其所照射的光型上方切線算是相當整齊，在單人負載情況之下以前方超過 3 米高度的樹為目標物，調整頭燈高度至最高 0，約可照到 1/4 的範圍；而右側的 GLC Coupé 車身高度為 1,602mm，約可照射到一半的車身。切換到遠燈，可以明顯觀察出燈光在駕駛側照明高度較高，乘客側照明高度較低，光型上方的切線也形成了一個圓弧狀。從圖中來看，因為遠燈亮度較大，可以照到更高更遠的物體，增加眼睛的可視範圍，清楚看見樹與車輛的輪廓，實務上也增加駕駛在夜間行駛的觀察能力。
近燈啟動後，其所照射的光型上方切線算是相當整齊，在單人負載情況之下以前方超過 3 米高度的樹為目標物，調整頭燈高度至最高 0，約可照到 1/4 的範圍；而右側的 GLC Coupé 車身高度為 1,602mm，約可照射到一半的車身。
切換到遠燈，可以明顯觀察出燈光在駕駛側照明高度較高，乘客側照明高度較低，光型上方的切線也形成了一個圓弧狀。從圖中來看，因為遠燈亮度較大，可以照到更高更遠的物體，增加眼睛的可視範圍，清楚看見樹與車輛的輪廓，實務上也增加駕駛在夜間行駛的觀察能力。整體來說，Corolla Cross 身為 SUV 有著至乘坐點較高的優勢，實際視野自然比傳統房車優異，在 LED 頭燈加持後夜間的判讀表現明顯較傳統使用鹵素燈泡的車款佳。另外值得一提的是，市場眾多的 Corolla Cross 當中也有不少車友選擇自改 LED 燈組，雖然換上後擁有著相仿的照明色澤，但整體的照明效果仍不如原廠提供的規格來得全面，倘若購車預算足夠，又相當在意 LED 頭燈這項配置，那麼直上該規格的車型等級便是最好的選擇。
本週使用情形方面，Corolla Cross 僅在台北市區代步或進行公務往返之用，市區行駛比例大約 90:10，自前一次加滿 36.77 公升的 92 無鉛汽油後還尚存一半的油量，油耗表現將在下回加滿後揭曉。