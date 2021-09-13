新台幣 77.9 萬元起　2022 年式 Mazda CX-3 正式在台上市

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相較於 2021 年式，2022 年式 CX-3 將尊榮型改為接單生產並調降新台幣 1 萬元，頂級型漲價 2 萬元並增加無線充電裝置、無線 Apple CarPlay、倒車煞車輔助系統 (SCBS-R) 及駕駛婆勞警示系統 (DAA) 等配備，旗艦型則予以取消，但新增旗艦進化型，配備增加 18 吋亮銀色鋁合金輪圈、曜黑環車護板、深紅色 Nappa 真皮座椅、駕駛座八向電動調整座椅附電動腰靠/記憶功能、360 度環景輔助系統、前方四眼式輔助雷達、Bose 環繞音響系統、無線充電裝置及無線 Apple CarPlay。
動力配置方面，2022 年式 CX-3 採用 2.0 升 SKYACTIV-G 直列 4 缸自然進氣汽油引擎，於 6,000rpm 時可輸出 156ps 最大馬力，於 2,800rpm 時可輸出 21.0kg-m 峰值扭力，搭配 SKYACTIV-DRIVE 6 速手自排變速箱及前輪驅動，平均油耗為 15.4km/L。
現行 CX-3 車系自 2015 年底舉行的 2016 世界新車大展正式導入國內以來，已近 5 年的銷售時間，2019 年 CX-30 新產品的加入後，在價格帶方面居於 CX-5 與 CX-3 之間，構成更完整的休旅產品線，本次藉著 2022 年式不僅調降入手門檻，也一舉提昇配備水準，預料可延續產品吸引力。