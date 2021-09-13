首款電動車即將來臨 !　Lexus UX 300e 預告 9/29 正式在台發表

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Lexus UX 300e 最早於 2019 年廣州車展亮相，並在 2020 年開始供應中國大陸、北美、歐洲及日本市場，不過作為品牌的前導電動車款，每個市場引進單位並不算多。在國內方面，雖然近幾年電動車市場有著爆發性的成長，但在電動車尚未真正成為主流之下，考量市場普遍的接受度，配額大約會有 200 台左右。
至於在充電設施方面，和泰汽車將與華城電機合作，積極佈局展間據點的充電樁設施，或者與車主、社區配合溝通建置專用的私人充電座，解決消費者對於車輛售後充電方面的疑慮。
動力部分，UX 300e 採用永磁同步馬達驅動前輪，最大馬力 204hp (DIN) ，峰值扭力 300Nm，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 7.5 秒可完成，極速為 160km/h，搭配 54.35kWh 容量 (288-cell) 的鋰電池模組之下，在 NEDC 測試條件之下的最高續航里程為 400 公里。透過 32A AC 充電樁充電約需 6.5 小時可自 0% 電量充至 100% 電量；透過 125A DC 快速充電約需 50 分鐘可自 0% 電量充電至 75% 電量。
以目前國內 200 萬以下的電動車款，包含 Tesla Model 3、Hyundai Kona Electric、Nissan Leaf 甚至是 BMW i3 車系，都將成為 UX 300e 市場上的對手。而向來主打節能科技的 Lexus 是否能以 UX 300e 成功打入電動車市場，延續新能源指標的口碑形象，也是後續值得關注的地方。