台積電強勁對手！三星晶圓代工大轉型　搶單跑贏Intel

我是廣告 請繼續往下閱讀
令人意外的是，三星作為全球第2大的晶圓代工廠，其晶圓代工業務的市占在2021年第1季達到17%，雖明顯少於台積電的55%，仍比聯電的7%以及中芯的4%高出不少。但如果以獲利表現來看，以三星今年第2季的晶圓代工業務淨利，僅有2.62億美元，明顯少於中芯的7.08億美元、聯電的4.29億美元，更不用提台積電的淨利高達48億美元。
低價搶客成本高 獲利病灶
中芯因加計補貼，所以出現稅後淨利高於稅前淨利的現象，但扣除補貼之後仍比三星的淨利要高，這代表了兩件事：
第一，三星的營運成本要遠高於其他業者。為了發展先進製程，並且要維持可以滿足客戶需求的產能，三星必須負擔龐大的支出。相較之下，聯電已經放棄發展先進製程，而中芯在先進製程的發展也因美中對抗而停擺，對二者而言，僅需專注成熟製程即可，反而能有效控制成本。
第二，三星長期以低價搶客嚴重傷害獲利。根據供應鏈廠商的訊息，三星過去在同等級製程的報價，幾乎都是台積電打6、7折左右的程度；且台積電是整片晶圓報價，三星因為良率不佳，為留住客戶，切割出來的好晶片才收取代工費用，這樣一來一往，三星在晶圓代工的利潤也就更加難以提升。
台積電在前不久才通知客戶要提高晶圓代工價格，但其晶圓代工毛利平均達50%，已經是業界最高水準，聯電、中芯等2線晶圓代工業者的毛利多半都只在3成左右。然而，根據三星財報推算，晶圓代工的毛利還不到10%，甚至不如規模更小的晶圓代工業者。
晶圓代工空有高市占率，卻不賺錢，一直以來就是三星最大的痛。三星也知道這樣下去也不是辦法，因此三星一方面在第2季開始提高晶圓代工報價，希望提高毛利；另一方面，三星也逐漸走向設計與製造合一的服務，今年已拿到谷歌與思科的晶片設計與製造訂單，藉此提高服務附加價值。
過去三星的晶圓代工服務一直卡在無法有效擴大客戶群，除了自家三星電子的訂單以外，能接到的外部訂單一直寥寥可數。近兩年依靠低價拿到高通與輝達訂單，的確讓三星的晶圓代工市占穩定成長，但實際上效益不高。近來三星開始積極轉換方向，從純粹的晶圓代工事業，轉而結合晶片設計能力與晶圓代工製造，變成類似英特爾IDM2.0的服務形態。
布局轉向 可能打到英特爾
不過，三星的布局與英特爾還是有相當程度的不同，基本上還是會完全依靠自有產能，不會像英特爾一樣釋出晶片代工訂單；其次，三星的晶片設計類型更多元，除了谷歌的手機晶片以外，也有如思科網通產品的核心晶片設計製造能力，反觀英特爾的IDM2.0，可能會集中在高階方案。
「三星已經拿下谷歌和思科，高通與輝達目前也是三星的客戶，且仍會延續，但英特爾目前手上什麼都沒有，可說三星對英特爾已經先贏在起跑點。」業界專家表示。
而以三星的積極擴產布局，包括在美國與歐洲的建廠計畫，加上三星的類IDM2.0策略方向，業界認為，其與英特爾的競爭關係將愈來愈明顯。但專家也強調，三星和英特爾的晶圓製造技術目前在伯仲之間，雖然都落後於台積電，但這也不代表台積電就可以高枕無憂，畢竟二者的目標都是高階的客戶，可能會影響到台積電客戶的市場布局，從而影響整體晶圓代工訂單結構與規模。