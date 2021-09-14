五倍券風暴平息　蘇貞昌穩坐閣揆　誰操弄換人組閣傳聞？

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誰在操弄鄭文燦組閣傳聞？
不過，5倍券政策正式上路之前，行政院長蘇貞昌經歷了黨內派系聯合出手「對抗」他的一番洗禮。黨內風暴雖然迅速平息；但已揭示，長年被壓抑的民進黨英系、正國會等派系，已不願意再忍受蘇貞昌強勢作風與獨攬行政資源的現狀。蘇貞昌的閣揆還能坐穩多久，成為政壇關注焦點。
針對5倍券發放方式，行政院原本規畫比照去年「1000元換3000元」的振興3倍券模式，提高為「1000元換5000元」方案。但今年疫情比去年嚴重太多，民生經濟受到很大衝擊，民眾對於必須付1000元取得5倍券抱怨四起，民進黨立委在地方承受很大壓力，一直建議行政院免收1000元。
不過，蘇貞昌延續一貫的強勢風格，堅持既定政策，雖應蔡英文總統要求，與立法院民進黨團幹部溝通，並沒有要改變政策的意思。沒想到，黨內英系、正國會兩大派系首次聯手出擊。正國會多位立委8月12日以線上記者會方式，發表聯合聲明，要求讓民眾直接領振興券；英系10位立委接力，13日一早同步在臉書發出「全民免付1000元，直接發放振興券」貼文。蔡英文13日下午急忙召集英系、正國會立委及相關財經首長到官邸開會。
蔡英文出手，蘇貞昌終於讓步，以行政院主計總處上修今年經濟成長率至5.88%、經濟成長的成果可讓全民共享為由，宣布「全民免付1000元」5倍券方案。
有趣的是，5倍券的黨內風暴剛落幕，一份「鄭文燦組閣」的內閣名單隨即在政治媒體圈LINE群組流傳，媒體曝光這份名單後，總統府發表嚴正聲明駁斥，表達蔡英文力挺蘇貞昌的立場。
對於兩件事的連結，民進黨內大概都了然於心，蔡英文總統此時不可能更換閣揆，「鄭文燦組閣」的名單應是有心人士故意操弄。一位英系立委直言，可以讓蘇貞昌大轉彎改變5倍券發放政策，已經很感謝了，不可能期待可以一併換下閣揆。
誰是接替蘇貞昌適任人選？
英系和蘇貞昌不合、亟盼蘇貞昌下台，早已是黨內公開的祕密。英系並沒有適合的閣揆人選，最屬意的鄭文燦還被綁在桃園市長任期內，在高雄市前市長韓國瑜被冠上「落跑市長」封號之後，縣市長很難在任期結束前轉換跑道。英系時不時也會釋放前副總統陳建仁「是閣揆適合人選」的消息；不過，姑且不論陳建仁本身意願，他並非政治中人，能否擔負閣揆這種高度政治性的工作，令人存疑。
至於正國會，因為派系領導人林佳龍的前途，目前也有所焦慮。林佳龍在交通部長任內吃了蘇貞昌不少排頭，最後因為對台鐵太魯閣號事故負責請辭下台。黨內目前已傳出希望林佳龍參選新北市長的聲音，但林佳龍對再投入選舉的意願不高，若能接任閣揆更上一層樓，是最好的出路。
在英系和正國會都想拉下蘇貞昌的情況下，兩派系聯手出擊，而且操兵成功，大大挫了蘇貞昌的銳氣。
不過，蘇貞昌的閣揆之位仍然穩固，最大靠山是蔡英文總統。黨內人士表示，蔡英文對於目前和蘇貞昌「相處」的模式頗為滿意，因為蘇貞昌扛下所有的政務，也扮演黑臉，蔡英文要的人事案，蘇貞昌都會埋單，蔡英文不想處理的人事或政務，就交給蘇貞昌，她專心在國防和外交事務即可。
也有人更明白指出，蔡英文就是不喜歡處理政治，她眼皮下的總統府副祕書長職缺，已懸缺一年都不補，更何況換閣揆這種大事；5倍券事件，就是蔡英文一方面安撫黨內派系，一方面「撥弄」一下蘇貞昌，讓蘇貞昌明白「誰才是老闆」，僅此而已。也因為有蔡英文力挺，蘇貞昌幕僚自信滿滿表示，未來還有公投和九合一選舉的硬仗，只有蘇貞昌可以扛，也只有蘇貞昌可以持續推動紓困和振興經濟的政策。
綜觀情勢，除非12月的公投結果大敗，蘇貞昌才可能下台；但蔡英文也極有可能等到2022年九合一選舉後，才做更換閣揆的打算。