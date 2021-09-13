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邱建銘醫師以57歲陳先生為例說明，106年第一次接受腫瘤減積手術合併腹腔溫熱化療至今，身體狀態平時都幾乎沒有症狀，總是精神奕奕，一點都看不出是癌症病人。治療期間，醫療團隊持續定期追蹤，一發現任何狀況馬上處理，到今年7月為止，前後做過5次手術、60次化療與2次腹腔溫熱化療，至今已存活近5年。
術後腹腔溫熱化療 身體條件允許才可行
大腸癌連續多年是臺灣癌症發生率首位，腹膜轉移的大腸癌後期病人治療預後通常不佳，以往術後即使接受新式化療藥物，存活時間幾乎都不超過一年半。邱建銘主任表示，臺灣引進腹腔溫熱化療後，情況已出現轉變。醫師在大腸癌腹膜轉移病人腫瘤減積手術過程，儘量清除病人腹腔內的惡性腫瘤，直到肉眼可見的乾淨程度；灌注在體內的化療藥物則搭配特殊機器，維持42度以上高溫，以發揮消滅癌細胞療效。
邱建銘主任表示，手術後的腹腔溫熱化療灌洗時間需90分鐘以上，對病人來說，過程十分辛苦，術前必須經醫師評估，擁有較佳的身體條件才能接受這項治療。
資料來源：健康醫療網 大腸癌腹膜轉移 溫熱化療爭存活
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