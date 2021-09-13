新台幣 87.5 萬元起　Toyota Corolla Cross GR Sport 正式在台上市

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外觀方面，Corolla Cross GR Sport 配備蜂巢式曜黑水箱護罩、前保險桿亮銀下護板、LED 前霧燈、車側亮銀下護板、運動車頂架、18 吋雙色切削鋁圈、燻黑 LED 光條式尾燈及後保險桿亮銀下護板，在車頂、尾翼及車側後視鏡施以潮炫雙色黑色烤漆。車色部分，Corolla Cross GR Sport 提供雪貂白、極光銀、炫魅紅及雲河灰共 4 款，悉數搭配黑色車頂。
內裝方面，Corolla Cross GR Sport 採用曜黑設計座艙及飾板，方向盤及排檔桿頭施以皮質包覆，並配備 GR Sport 專屬引擎啟閉按鈕、直立式樣白色椅面飾帶及前座頭枕 GR 字樣烙印。安全方面也依循 2022 年式的更新，導入 TSS 2.0 系統，新增 ACC 全速域主動式車距維持定速系統，加上原先搭載的 LTA 車道巡跡輔助系統，構成更全面的行車輔助。
動力配置方面，Corolla Cross GR Sport 汽油車型採用 1.8 升 2ZR-FE 直列 4 缸自然進氣引擎搭配 Super CVT-i 無段變速系統 (附 7 速手自排功能)，可輸出 140ps 最大馬力及 17.5kg-m 峰值扭力；Hybrid 油電車型採用 1.8 升 2ZR-FXE 引擎搭配電動馬達及 E-CVT 電子控制無段變速系統，可輸出 122ps 最大綜效馬力，具備 22.2km/L 的平均油耗數字。
底盤方面，Corolla Cross GR Sport 在 TNGA-C 模組化平台的基礎上，搭載運動化懸吊系統，使避震其前後彈簧阻尼係數提昇 30%，另外也配置運動化調校 EPS 電動輔助方向盤，而底盤還加入鋁合金強化支架及井字型強化支架。
Corolla Cross 車系自去年 10 月上市以來，獲得消費者的歡迎，成為國內最暢銷的車款之一，如今原廠乘勝追擊，在上市屆滿 1 週年之際推出更運動化的 GR Sport 車型，預料可輕易達成 3.8 萬輛的車系年販目標。