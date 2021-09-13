Focus ST 手排、全新 C-Class、Vitara Hybrid、Corolla Cross GR Sport

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在進口小客車方面，可見到先前本站曾報導將限量引進 30 輛的 Ford Focus ST 手排車型測試完成，平均油耗為 12.1km/L，另外也有 9/15 即將上市的全新 206 世代 Mercedes-Benz C-Class 多款車型送測，而 Suzuki 則是將 Vitara 導入 48V 輕油電動力，繳出前驅 19.3km/L 四驅 17.9km/L 的 1 級能源效率油耗成績，此外今年 8/4 展開預售的第八代 Volkswagen Golf R 亦在本月測試中繳出 12.6km/L 的平均油耗。
在進口小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行車) 方面，本月主要為台灣福斯商旅引進之 T6.1 Caravelle、T6.1 Multivan、T6.1 California Coast 及 T6.1 California Ocean 等車款，加上和泰汽車引進之 Toyota Land Cruiser Pradoi 2.8 等新年式車型完成測試，另外也可見到貿易商導入之 Toyota Sienna XLE 前輪驅動車型送測。關於各品牌新車在國內上市的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。