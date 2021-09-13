強化體質 精實內在　DFSK 金穩發 S2.5t 試駕

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DFSK 今年 6 月針對金穩發車系重新升級，更名金穩發 S2.5t，建議售價為新台幣 49.8 萬元起。為了進一步強化產品競爭力，DFSK 今年 6 月決定針對金穩發車系的動力、安全及載重表現進行全面提昇，將總重升級至 2.51 噸，並更名金穩發 S2.5t，建議售價為新台幣 49.8 萬元起。
升級後的金穩發 S2.5t，其最大載重從原本的 1,182 公斤提昇至 1,342 公斤，所搭載的 1.5 升自然進氣引擎重新調校，將最大馬力從 101.6ps 強化至 110ps 的表現；同時扭力輸出也從原本的 14.1kgm 提昇至 14.8kgm 的水準。而在配備調整方面，金穩發 S2.5t 相較過往追加車頭燈熄火未關警示蜂鳴器、超速警示系統，特別的是音響主機也導入藍牙連接功能，使得在日常使用上更具便利性。
在外觀表現上，金穩發 S2.5t 保留與穩發相同的設計輪廓，依舊維持原廠 C31/C32 車系的設定，採用無 B 柱式的單廂車體，提供車身同色烤漆保險桿，內部兩側整合日行燈與前霧燈的燈組，前頭燈組同時擁有手動高低調整功能。尺碼部分，金穩發 S2.5t 其與採用雙廂車體大穩發相似，長寬高分別為 4,740x1,655x1,920(mm) ，軸距則與大穩發同為 3,050mm，貨台空間更較同級車別有特色。
雙橫幅式水箱護罩採用同車色烤漆處理。
頭燈遠、近光燈採用分離設計。
車側前葉子板 ABS 標誌。
車門與貨斗均換上全新專屬金穩發 S2.5t 車貼。
穩發貨台長寬為 2,900mm x 1,540mm，在同級小貨車的評價內極具水準演出。後方的貨台為三開式的鐵床，面對台灣城市間普遍小巷弄提升不少便利度，尤其在狹小巷弄中卸貨，可以直接將側面柵欄放下使得上下貨變的更容易。進入座艙，其整體鋪陳與過往並無不同，依舊維持一貫的轎車化風格，儀錶、中控台與置物空間均以實用取向為主，三幅式方向盤造型俐落易掌握，座椅機能也相當豐富，可進行椅背傾斜角度調整，椅面也能對應不同身材者進行前後滑動調整。在本次金穩發 2.5t 車型上，配備內容又較過往增列車頭燈熄火未關警示蜂鳴器、超速警示系統，搭配原有的 ESC 電子動態穩定系統及 ABS 防鎖死煞車系統，帶來更貼心、安全的行車享受。然而最感到便利的莫過於音響主機的藍牙系統，接聽電話、聆聽音樂不再手忙腳亂，降低使用線材連結的機率，提供更簡潔的車室空間。
轎式化的中控台設計以實用性為主。
單色液晶儀表車速以數字呈現，轉速、水溫及油量皆然以圖像化顯示，整體判讀性良好。
中控台上方的開放式置物平台位置便利，易於放置隨身物品或者工作文件。
藍芽主機接聽電話、聆聽音樂不再手忙腳亂，降低使用線材連結的機率，提供更簡潔的車室空間。
冷氣系統冷房效果相當出色，面臨暑期的大熱天依舊能在短時間內達到降溫的效果。
座椅材質採用皮質進行包覆，後續清潔輕鬆，且具備椅背傾斜及椅墊前後滑移調整機能。
金穩發 S2.5t 相較過往追加車頭燈熄火未關警示蜂鳴器、超速警示系統。(按鍵左起依序為自動頭燈、 ESC 車身動態穩定系統及頭燈水平高度調整開關)。動力配置方面，金穩發S2.5t維持符合 Euro 6 規範的 1.5 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎，不過最大輸出調整至110ps/6,000rpm 最大馬力及 14.8kg-m / 3,600rpm峰值扭力，搭配 5 速手排變速箱與後輪驅動。
駕駛著全新金穩發 S2.5t 很快的可以發現其動力表現最大馬力自 101.6ps 提昇至 110ps、峰值扭力自 14.1kg-m 提昇至 14.8kg-m後，掌握好車速與檔位的控制，就能感受到較以往飽滿的起步加速力道。再加以熟悉後，行駛於市區還是可以相當輕鬆愜意。
金穩發 S2.5t 採用前獨立麥花臣附防傾桿、後車軸式葉片彈簧設定，而在軸距長達 3,050mm 的軸距、車長 4,740mm 的情況下，創造短促的前後懸，在車輛載重行駛時，車身尾部的動態相較同級車款更易於掌握，過彎時的跟隨性也可帶給駕駛更充足的信心，4 向可動式座椅對於長時間工作的疲勞感受也能有效減輕。
金穩發發表之初即以優異的載重表現著稱，此次金穩發 S2.5t 將原有的優勢再升級，更強大的 1,342 公斤載重表現直逼中型商車的水準，同樣以不到 50 萬元的價格來看，相信在市場上會更有魅力。