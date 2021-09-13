追加 GLTH-D 頂級車型 Hyundai Santa Fe 1.6 Turbo Hybrid GLTH-B 渦輪油電

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此次編輯部所拍攝的 Hyundai1.6 Turbo Hybrid 渦輪油電車型為預售價 150 萬的 GLTH-B 車型，在外觀設計上，新款 Santa Fe 車體兩側鮮明腰線與高聳輪拱設計，強化肌理線條，創造出更具張力的運動姿態。配置標旗式車外後視鏡，改款後全車系共提供 4 種鋁圈設計，而油電車型依照車型等級則有 17 吋和 19 吋兩種配置，本次拍攝的 GLTH-B 撘載低風阻表現的雙色 17 吋切消鋁圈，配胎為 235/65 R17 Continental EcoContact 6。車尾同樣導入相應 T-Shaped 序列印象 LED 尾燈組，左右貫穿的水平化設計，堆疊更濃厚的科技感受。
GLTH-B 車型撘載低風阻表現的雙色 17 吋切消鋁圈，配胎為 235/65 R17 Continental EcoContact 6。
內裝方面G LTH-B 車型以上採用深棕雙色材質鋪陳，換上質感更細膩的縫線真皮座椅，並具備雙前座電動調整，不過 GLTH-B 車型僅配置 4.2 吋 TFT-LCD 螢幕搭配類比指針儀錶，但 8 吋多媒體系統(支援無線 Apple CarPlay & Android Auto)，高置式鞍座控制台以及 Hyundai 在國內首度出現的 SBW 電子線傳排檔系統，並整合 Qi 無線充電座與 DRIVE MODE 駕馭模式控制介面通通都沒有缺席。
對應車格進一步放大，第二排座椅腿部空間提升 34mm，乘坐更為寬敞舒適，亦提供第三排乘客獨立空調系統，Easy-In 電動調整迎賓副手座、Easy-Touch 第二排快速前傾進出裝置，以及角度可調／前後可滑式第二排座椅設計亦完整延續。行李廂空間方面，則具備 571L (7 人座) / 782L (5 人座)的容積表現。
GLTH-B 車型僅配置 4.2 吋 TFT-LCD 螢幕搭配類比指針儀錶，並取消轉速表配置改以 Hybrid 系統輸出狀態取代。
SBW 電子線傳排檔系統、雙區恆溫空調系統、DRIVE MODE 多重駕馭模式、無線充電板等科技配備在 GLTH-B 車型上均沒有缺席。
GLTH-B 車型以上撘載雙前座多向調整電動座椅(附駕駛座2向電動腰靠)。
第二排座椅腿部空間提升 34mm，乘坐更為寬敞舒適，亦提供第三排乘客獨立空調系統，Easy-In 電動調整迎賓副手座、Easy-Touch 第二排快速前傾進出裝置，以及角度可調／前後可滑式第二排座椅設計亦完整延續。
1.6 Turbo Hybrid 渦輪油電動力車型，其 1.6 Turbo 引擎（180ps/27kgm）採用 GDi 缸內直噴技術，透過首創科技 CVVD 連續可變汽門持續系統，針對每一個轉速域給予不同的氣門開啟時間，滿足高加速和高經濟駕駛需求，結合高效永磁同步馬達（60ps/26.9kgm）與第二代 6 速手自排變速系統，具備高達 230ps 綜效輸出性能。目前 Santa Fe 1.6 Turbo Hybrid 渦輪油電車型因車款仍在認證當中，因此全台並無實車可以上路進行試駕體驗。
南陽實業自 2017 年開始導入 IONIQ Hybrid 開始，直至今年 Kona Electric、Santa Fe 1.6 Turbo Hybrid 甚至是年底的 Tucson Hybrid 等純電、油電車款到齊，以逐步建構出完整的新能源陣容，也期待未來在市場上的表現。
尾門右下方透過 Turbo hybrid 專屬銘牌來強調本身渦輪油電的身分。