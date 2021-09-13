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追加 GLTH-D 頂級車型 Hyundai Santa Fe 1.6 Turbo Hybrid GLTH-B 渦輪油電

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-09-13 22:25:41

Hyundai 國內總代理南陽實業在今年 7 月正式發表全新改款 Santa Fe 車系，首波導入的 2.2 CRDi 柴油引擎在全數完售之後，備受矚目的 1.6 Turbo Hybrid 渦輪油電車型已經陸續進駐展間。Santa Fe 1.6 Turbo Hybrid 渦輪油電車型在發表之初共規劃 GLTH-A 145 萬、GLTH-B 150 萬、GLTH-C 170 萬三個等級，但目前在 Hyundai 官方網站上可以發現新增了預售價 185 萬的 GLTH-D 頂級車型，較 GLTH-C 增加 TERRAIN 越野駕馭模式 、HTRAC 智慧型可變四輪驅動系統、四輪驅動即時動力監視系統以及雙前座通風座椅、電動調整腰靠(4向) & 腿靠(2向) 、駕駛座 2 組記憶裝置、Seat easy access 駕駛座輕鬆進出裝置、全景天窗等配備。

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Hyundai Santa Fe 1.6 Turbo Hybrid
Hyundai Santa Fe 1.6 Turbo Hybrid
此次編輯部所拍攝的 Hyundai1.6 Turbo Hybrid 渦輪油電車型為預售價 150 萬的 GLTH-B 車型，在外觀設計上，新款 Santa Fe 車體兩側鮮明腰線與高聳輪拱設計，強化肌理線條，創造出更具張力的運動姿態。配置標旗式車外後視鏡，改款後全車系共提供 4 種鋁圈設計，而油電車型依照車型等級則有 17 吋和 19 吋兩種配置，本次拍攝的 GLTH-B 撘載低風阻表現的雙色 17 吋切消鋁圈，配胎為 235/65 R17 Continental EcoContact 6。車尾同樣導入相應 T-Shaped 序列印象 LED 尾燈組，左右貫穿的水平化設計，堆疊更濃厚的科技感受。

Hyundai Santa Fe 1.6 Turbo Hybrid
Hyundai Santa Fe 1.6 Turbo Hybrid
GLTH-B 車型撘載低風阻表現的雙色 17 吋切消鋁圈，配胎為 235/65 R17 Continental EcoContact 6。
Hyundai Santa Fe 1.6 Turbo Hybrid
Hyundai Santa Fe 1.6 Turbo Hybrid
Hyundai Santa Fe 1.6 Turbo Hybrid
Hyundai Santa Fe 1.6 Turbo Hybrid
內裝方面G LTH-B 車型以上採用深棕雙色材質鋪陳，換上質感更細膩的縫線真皮座椅，並具備雙前座電動調整，不過 GLTH-B 車型僅配置 4.2 吋 TFT-LCD 螢幕搭配類比指針儀錶，但 8 吋多媒體系統(支援無線 Apple CarPlay & Android Auto)，高置式鞍座控制台以及 Hyundai 在國內首度出現的 SBW 電子線傳排檔系統，並整合 Qi 無線充電座與 DRIVE MODE 駕馭模式控制介面通通都沒有缺席。

對應車格進一步放大，第二排座椅腿部空間提升 34mm，乘坐更為寬敞舒適，亦提供第三排乘客獨立空調系統，Easy-In 電動調整迎賓副手座、Easy-Touch 第二排快速前傾進出裝置，以及角度可調／前後可滑式第二排座椅設計亦完整延續。行李廂空間方面，則具備 571L (7 人座) / 782L (5 人座)的容積表現。

Hyundai Santa Fe 1.6 Turbo Hybrid
Hyundai Santa Fe 1.6 Turbo Hybrid
GLTH-B 車型僅配置 4.2 吋 TFT-LCD 螢幕搭配類比指針儀錶，並取消轉速表配置改以 Hybrid 系統輸出狀態取代。
Hyundai Santa Fe 1.6 Turbo Hybrid
Hyundai Santa Fe 1.6 Turbo Hybrid
SBW 電子線傳排檔系統、雙區恆溫空調系統、DRIVE MODE 多重駕馭模式、無線充電板等科技配備在 GLTH-B 車型上均沒有缺席。
Hyundai Santa Fe 1.6 Turbo Hybrid
Hyundai Santa Fe 1.6 Turbo Hybrid
GLTH-B 車型以上撘載雙前座多向調整電動座椅(附駕駛座2向電動腰靠)。
Hyundai Santa Fe 1.6 Turbo Hybrid
Hyundai Santa Fe 1.6 Turbo Hybrid
第二排座椅腿部空間提升 34mm，乘坐更為寬敞舒適，亦提供第三排乘客獨立空調系統，Easy-In 電動調整迎賓副手座、Easy-Touch 第二排快速前傾進出裝置，以及角度可調／前後可滑式第二排座椅設計亦完整延續。
Hyundai Santa Fe 1.6 Turbo Hybrid
Hyundai Santa Fe 1.6 Turbo Hybrid
Hyundai Santa Fe 1.6 Turbo Hybrid
Hyundai Santa Fe 1.6 Turbo Hybrid
1.6 Turbo Hybrid 渦輪油電動力車型，其 1.6 Turbo 引擎（180ps/27kgm）採用 GDi 缸內直噴技術，透過首創科技 CVVD 連續可變汽門持續系統，針對每一個轉速域給予不同的氣門開啟時間，滿足高加速和高經濟駕駛需求，結合高效永磁同步馬達（60ps/26.9kgm）與第二代 6 速手自排變速系統，具備高達 230ps 綜效輸出性能。目前 Santa Fe 1.6 Turbo Hybrid 渦輪油電車型因車款仍在認證當中，因此全台並無實車可以上路進行試駕體驗。

南陽實業自 2017 年開始導入 IONIQ Hybrid 開始，直至今年 Kona Electric、Santa Fe 1.6 Turbo Hybrid 甚至是年底的 Tucson Hybrid 等純電、油電車款到齊，以逐步建構出完整的新能源陣容，也期待未來在市場上的表現。

Hyundai Santa Fe 1.6 Turbo Hybrid
Hyundai Santa Fe 1.6 Turbo Hybrid
尾門右下方透過 Turbo hybrid 專屬銘牌來強調本身渦輪油電的身分。
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