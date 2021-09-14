新台幣 1,990 萬元起　Lamborghini Huracán STO 正式在台發表

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STO 理念源於 Lamborghini Squadra Corse 賽車運動管理部門自主研發的統規賽車 Huracán Super Trofeo EVO 及 Huracán GT3 EVO 賽車，而 STO 為義大利文 Super Trofeo Omologata 的縮寫，代表可合法行駛於一般道路環境的專業賽車，原廠於 2020 年 11 月發表。
外觀方面，Huracán STO 採用靈感源自 Miura 及 Sesto Elemento 的 Cofango 碳纖維一體式車頭，並將前箱蓋 (Cofano) 及與前保險桿相連的前葉子板 (Parafango) 合為一體式部件，車頭在中央進氣口、分流器及側導流襟翼等部位強化空力效率，而葉子板上的 NACA 進氣口可減少 30% 靜壓力損失，車頂進氣口造型向車尾延伸，尾翼可進行三段調整，相較 Huracán Performante 提昇 53% 下壓力及 37% 空力力學效率，全車鈑件超過 75% 採用碳纖維材質製作，後葉子板應用三明治構造技術，使車重相較 Huracán Performante 減輕 43 公斤來到 1,339 公斤之譜。
內裝方面，Huracán STO 的座艙大量運用碳纖維材質，包括賽車座椅、腳踏墊及車門內飾處均可見到，以黑色麂皮搭配橘色車縫線勾勒內裝，車內配備與 Akrapovič 共同研發的防滾架、四點式安全帶及可收納賽車安全帽的前置物空間、12.3 吋 TFT 儀錶板及 8.4 吋 HMI 多點觸控式螢幕。
動力配置方面，Huracán STO 採用後中置 5.2 升 V10 自然進氣汽油引擎，於 8,000rpm 時可輸出 640hp 最大馬力，於 6,500rpm 時可輸出 565Nm 峰值扭力，搭配 LDF 7 速雙離合器自手排變速箱及後輪驅動，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3 秒完成，極速達到 310km/h。
底盤方面，Huracán STO 採用由鋁合金及碳纖維打造的複合材料製作，前後懸吊均為雙 A 臂式，避震器採用 LMR 2.0 主動式電磁懸吊系統，轉向部分具備後輪轉向及 13.4:1 的比率，制動部分採用鋁合金製前六後四活塞卡鉗搭配 CCMR 碳纖維陶瓷打孔通風碟盤 (前 390x34mm 後 360x28mm)，足踏鎂合金輪圈及前 245/30R20 後 305/30R20 的 Bridgestone Potenza 輪胎，有具備機械自鎖式差速器、ANIMA 動態模式 (STO、Trofeo 及 Pioggia )、 LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata) 車身動態整合系統。
Lamborghini 將征戰三屆 Daytona 24 小時耐久賽及 Sebring 12 小時耐久賽 GTD 級別的勝利殊榮，轉化為可合法行駛於一般道路環境的 Huracán STO，對於喜愛熱血駕馭乃至於收藏賽場榮耀的層峰族群來說相信頗具吸引力。