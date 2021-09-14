新台幣 199 萬元起　BMW 2 Series Coupé (G42) 正式在台展開預售

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外觀方面，G42 2 Series Coupé 仍採用長車頭、短車尾的轎跑設定，細節上致敬經典的 02 車型，LED 頭燈可選配升級為 BMW Selective Beam 主動照明式樣，雙腎形水箱護罩支援主動進氣調節，氣壩、Air Curtain 導流孔都經過更優異的空體力學考量，使車身前段在高速行駛時較前代減少了 50% 的浮力。車側配置平整式門把手，220i 首發版升級智慧 LED 頭燈 (含 Glare-free 光型變化功能)、紅色 M 款煞車套件及黑色高光澤外觀套件，M240i xDrive 足踏 19 吋 M 款雙輻式 792M 輪圈搭配 M Performance 專屬鈰灰色套件，車尾則採用與現行車款相似的設計，牌照位置依然保留在尾廂蓋上，但整體車尾造型變得更飽滿。尺碼部分，220i 車身長寬高分別是 4,537x1,838x1,390 (mm)，M240i xDrive 的車身長寬高分別是 4,548x1,838x1,404 (mm)，全車系軸距較前一代加長 51mm 來到 2,741mm。
內裝方面，G42 2 Series Coupé 採用慣有的駕駛化導向座艙，透過 12.3 吋虛擬數位儀錶與 10.25 吋中控觸控螢幕，構成 BMW 全數位虛擬座艙，搭載 iDrive7.0 使用者介面、iPhone 手機數位鑰匙、BMW 智慧語音助理 2.0、無線智慧型手機整合系統 (含 Apple CarPlay 及 Android Auto)、手機無線充電裝置 (220i 首發版升級) 與車況抬頭顯示器 (220i 首發版升級) 等，220i M Sport 配備 M 款真皮多功能方向盤、Sensatec 透氣皮質雙前座跑車座椅、雙前座電動調整含駕駛座記憶功能、鋁質格紋飾板、環艙氣氛燈組、豪華型三區恆溫空調及 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技。M240i xDrive 升級 Vernasca 真皮 M 雙前座跑車座椅、M 光影車門飾板、M 款縫線安全帶及 harman/kardon 高傳真音響系統 (220i 首發版升級) 。行李廂標準置物空間較前一代提昇 20 公升來到 390 公升，後座椅背支援 40:20:40 分離傾倒功能。
動力配置方面，G42 2 Series Coupé 引進 220i 與 M240i xDrive 兩款汽油動力，其中 220i 採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓引擎搭配 8 速 Steptronic 手自排變速箱及後輪驅動，可輸出 184hp 最大馬力及 300Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 7.5 秒完成；M240i xDrive 採用 3.0 升直列 6 缸渦輪增壓引擎搭配 8 速運動化 Steptronic 手自排變速箱及四輪驅動。，可輸出 374hp 最大馬力及 500Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.3 秒完成。
底盤方面，G42 2 Series Coupé 採用與 3 Series 及 4 Series 相同的 CLAR 模組化平台打造，而非 2 Series Gran Coupé 所採用的 FAAR 模組化平台，前懸吊為獨立麥花臣式 (雙接頭彈簧柱)，後懸吊採用獨立五連桿式，前輪傾角較前一代調向負 30 分。
2 Series Coupé 為接替 1 Series Coupé 的入門雙門轎跑作品，前一世代 (F22) 於 2013 年登場，經過約莫 8 年的發展迎來第二世代，延續後輪驅動的設定，滿足喜愛駕馭樂趣的消費者需求，國內總代理汎德在原廠在 7 月發表後約莫 2 個月的時間便展開接單，可說是相當迅速，帶給喜愛後驅 Coupé 的車迷新的選擇。