標配碳陶瓷碟盤、經典車色回歸　「Nissan GT-R Premium edition T-spec」、「Nissan

我是廣告 請繼續往下閱讀
Nissan GT-R Premium edition T-spec此次發表的兩款 T-spec 特仕車是以 2022 年式車型為基礎開發，總共計劃生產 100 台，將由抽籤的方式公布車主名單。原廠表示 T-spec 這個名字代表是以 trend、traction 為靈感，意旨 GT-R 總是在引領時代的潮流，有著無比優異的性能表現。
Nissan GT-R Track edition engineered by NISMO T-spec外觀上，GT-R T-spec 均配備了專屬碳陶瓷剎車碟盤、碳纖維後尾翼、專屬引擎蓋以及專屬前後徽飾，並提供 Midnight Purple 午夜紫與 Millennium Jade 玉色兩款經典的配色塗裝。其中 Nissan GT-R Premium Edition T-spec 還配有專屬的內裝設計、Rays 鍛造鋁合金輪圈和減輕彈簧下重量的懸吊系統。另一款 GT-R Track edition engineered by NISMO T-spec 則是以 Nismo 車型為基礎，再搭配碳纖維車頂和行李廂蓋。
動力表現上依舊採用 VR38DETT V6 雙渦輪增壓引擎，搭配三模式六速自手排+雙離合器，可創造出 565hp/6,800 rpm 最大馬力與 64.5kgm/3,300-5,800 rpm 最大扭力。
現行 GT-R (R35) 優異的性能表現在市場上有口皆碑，豐富的歷史亦成為 Nissan 精神指標的性能車款，T-spec 車型的推出有望再度吸引熱愛 GT-R 魅力的消費者。而在國內方面，目前裕隆日產共提供 Premium Edition 與 Black-Premium Edition 兩個車型等級，建議售價分別是新台幣 635 萬及 675 萬元起。