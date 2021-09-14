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腦下垂體腫瘤 荷爾蒙抑制藥劑減少泌乳衛福部彰化醫院神經外科主任趙紹清指出，腦下垂體位於腦部最底部的位置，控制身體的內分泌，這起個案就是因為腦下垂體腫瘤引起泌乳激素大量分泌，但因為只有1公分大，所以先觀察不開刀，用荷爾蒙抑制藥劑治療，減少患者的泌乳激素分泌。
腫瘤大壓迫視神經 手術切除避免失明趙紹清主任說，經腦部核磁共振儀每年追蹤檢測患者，5年後患者的腫瘤已經大到2公分，還壓迫到視神經，進而影響視力，兩眼靠近外側的視野已經變小，所以一定要手術去除腫瘤，如果不處理，不僅生活中處處是危險，當神經壓迫越來越嚴重，眼睛還有可能失明，屆時再處理可能來不及了。
經鼻腔內視鏡＋3D立體影像導航系統 避免神經損傷趙紹清主任表示，手術不採取破壞範圍大的傳統開顱手術，而是經鼻腔內視鏡切除腫瘤，利用3D立體影像導航系統準確定位，內視鏡從鼻孔進入，在手術中特別以神經監測儀監測，當神經有任何損傷可能時，監測儀馬上警告，以確保患者的神經不受傷害。
腫瘤出現在這2部位 應立即就醫診治這種鼻內視鏡的微創手術沒有傷口，手術隔天即可下床，術後通常良好，但過去卻常有患者的視神經被壓迫置之不理，最後雙眼失明無法回復。趙紹清主任強調，一般而言，良性腫瘤危害不如惡性腫瘤大，但如果出現在腦部和脊椎的良性腫瘤就有可能因為被壓迫神經的位置，變得很嚴重，所以，絕對不能放任不管，要定期監測。
資料來源：健康醫療網 突然乳汁狂分泌、視野縮小？ 當心是腦長瘤了
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