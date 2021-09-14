全車系標配 Matrix LED、數位化座艙、HUD 等科技配備　第四代 Škoda Octavia 新台幣 99.9

我是廣告 請繼續往下閱讀
Octavia 1.5 e-TEC 新台幣 111.9 萬
Octavia Combi 1.0 e-TEC 新台幣109.9 萬
Octavia Combi 1.5 e-TEC 新台幣 121.9 萬
Octavia Combi 2.0 TSI 4X4 新台幣 132.9 萬元
Škoda Taiwan 李御林總裁宣布第四代 Škoda Octavia 車系正式在台發表。第四代 Octavia 在車頭換上面積加大的直瀑式水箱護罩，前一代的分離式頭燈組以 LED 導光條劃分出 2 個區塊延續，頭燈也可選配為全矩陣式 LED，車側腰線與肩線相當流暢，車頂線條也較先前更低，Combi 配置與車頂長度平貼的行李架，風阻係數控制在 0.26Cd，車尾採用 LED 導光式尾燈，尾門中央廠徽改以 ŠKODA 字樣橫列取代。
第四代 Octavia 全車系將五門 Keyless、Matrix LED 智慧頭燈、Travel Assist、展演全 LED 尾燈、多車道虛擬實境顯示、智慧語音、10.25 吋全數位儀表、10 吋多媒體聲控主機、Air Car 空調、HUD 投影式平視顯示器列為全車系的標配清單內。內裝方面，第四代 Octavia 採用簡約而務實的風格，方向盤採用三幅式設計，排檔桿改為線傳式按鈕設計，門板及儀錶台運用高分子聚合物軟質塑料，搭配丹寧布紋飾板，並由 10.25 吋全螢幕全彩數位儀錶、CNS 3.5 代 10 吋多媒體直覺聲控主機及 HUD 投影式平視顯示器構成 InfoSense 智慧直覺數位化座艙。
安全防護方面，第四代 Octavia 搭載新世代聰明 EYE 智能輔助駕駛科技，提供 ACC 主動式定速跟車系統和 Stop&Go 功能、Travel Assist 智慧車陣輔助系統、Emergency Assist 緊急待援輔助系統、Lane Assist 車道維持及偏移警示系統、Front Assist 前方輔助系統、Side Assist 車側盲點警示系統及 Exit Warning 開門警示輔助系統。
除了 ADAS 系統之外，Octavia Combi 也標準配備 9 具 SRS 輔助氣囊、MCB 二次碰撞預煞系統、DSR 駕駛轉向穩定輔助、Hill Hold Control 陡坡輔助系統、EBV 電子煞車力分配控制、ASR 加速防滑控制系統、MSR 引擎循跡控制及 ESC 電子行車穩定系統，在 Euro NCAP 測試中獲得 5 顆星評價。
動力表現上，先前本站在金門試駕的 Octavia 2.0 TSI 4x4 採用 1,984cc 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，於 4,180~6,000rpm 間可輸出 190hp 最大馬力，於 1,500~3,990rpm 間可輸出 32.7kg-m 峰值扭力，搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱及四輪驅動系統之下，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 7.4 秒完成，平均油耗為 14.0km/L，能源效率為 1 級。
第四代 Octavia Combi 在承襲過去務實而具巧思的設計基礎上，將新世代的科技配備列為全車系標配清單內，放眼當前同級車中以其售價表現相當具有吸引力，相信在市場上可創造更優異的銷售表現。