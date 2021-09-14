國民休旅 勁裝升級　Toyota Corolla Cross Hybrid GR Sport 試駕

●國瑞汽車與 Toyota Gazoo Racing 團隊開發，全球首發車型
●外觀換上 GR Sport 外觀套件 (水箱護罩/前後保險桿/側下護板/勁黑車側後視鏡/車尾 GR Sport 銘板)
●外觀配備 LED 霧燈、光條式燻黑 LED 尾燈、運動車頂架、18 吋雙色切削鋁圈，車頂、尾翼及車側後視鏡施以黑色烤漆
●車長較標準版短 5mm
●內裝配備引擎啟閉按鈕 GR 字樣、直立式樣白色椅面飾帶、前座頭枕 GR 字樣烙印，方向盤及排檔桿頭施以皮質包覆
●搭載前後彈簧阻尼係數提昇 30% 的運動化懸吊系統，及運動化調校 EPS 電動輔助方向盤
●底盤加入鋁合金強化支架及井字型強化支架
●導入 Toyota Safety Sense 2.0 (新增 ACC 全速域主動式車距維持定速系統)
●標配 PVM 環景影像輔助系統，BSM 盲點偵測警示系統則需選配
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Toyota 近年來積極發展賽車運動，旗下的 Gazoo Racing 團隊先後推出 GR Supra 與 GR Yaris 等車型，提昇品牌性能形象，而去年 10 月在國內發表的 Corolla Cross 車系也跟上這股風潮，於今年 9/13 推出全球首發的 GR Sport 車型，透過運動化的套件來吸引更多消費者的目光，汽油版建議售價新台幣 87.5 萬元起，本次試駕的 Hybrid 油電版則為新台幣 94.5 萬元起。
外觀方面，Corolla Cross GR Sport 配備蜂巢式曜黑水箱護罩、前保險桿亮銀下護板、LED 前霧燈、車側亮銀下護板、運動車頂架、18 吋雙色切削鋁圈、燻黑 LED 光條式尾燈及後保險桿亮銀下護板，在車頂、尾翼及車側後視鏡施以潮炫雙色黑色烤漆。車色部分，Corolla Cross GR Sport 提供雪貂白、極光銀、炫魅紅及雲河灰共 4 款，悉數搭配黑色車頂。
Corolla Cross GR Sport 在車頭部分配備蜂巢式曜黑水箱護罩、前保險桿亮銀下護板及 LED 前霧燈。
Corolla Cross GR Sport 的車身長寬高 4,455x1,825x1,620 (mm)，軸距則為 2,640mm。
車尾換上燻黑 LED 光條式尾燈，後保險桿增加亮銀下護板。
水箱護罩改為蜂巢式曜黑版本，廠徽採用黑底色。
Hybrid 油電車型擁有 Bi-Beam 頭燈組，具備光感應自動啟閉及 AHB 智慧型遠光燈自動切換功能。
GR Sport 擁有 LED 前霧燈，飾蓋與水箱罩相連，但不具實際通風功能。
前保險桿下氣壩也比照水箱罩採用蜂巢式設計，前端加入亮銀下護板。
車側後視鏡蓋施以黑色烤漆，下方配置 PVM 環景影像輔助系統所需的攝影鏡頭。
Corolla Cross GR Sport 採用黑色烤漆車頂，搭配銀色運動車頂架及鯊魚鰭天線。
前後門下方除了既有的塑料原色護板之外，還加入立體造型的亮銀下護板。
Corolla Cross GR Sport 足踏雙色切削鋁合金輪圈，配胎規格為 225/50R18 的 Bridgestone Alenza 001。
Corolla Cross GR Sport 換上光條式燻黑 LED 尾燈組，排列方式與標準版 Corolla Cross 相同。
後保險桿採用塑料原色搭配亮銀下護板呈現，反光片設於兩側，排氣尾管採用右側單邊單出向下排放的隱藏式設計。
彰顯身分的 GR Sport 銘牌設於行李廂蓋右下角。
內裝方面，Corolla Cross GR Sport 採用曜黑設計座艙及飾板，方向盤及排檔桿頭施以皮質包覆，並配備 GR Sport 專屬引擎啟閉按鈕、直立式樣白色椅面飾帶及前座頭枕 GR 字樣烙印。而試駕車加價新台幣 3 萬元選配升級了電動調整座椅、排檔桿座鋼琴烤漆飾板及 BSM 盲點偵測警示系統。
Corolla Cross GR Sport 採用曜黑設計座艙及飾板，搭配黑色頂蓬。
油電車型配置數位儀錶板，外部搭配曜黑飾框，中央具備 7 吋全彩 TFT MID 多功能資訊顯示幕，判讀性良好。
方向盤採用三幅式設計，表面施以皮質包覆搭配白色車縫線，飾框採用黑色處理，兩側設有多功能按鈕，整體握感算是舒適。
中控台配置 9 吋 Wi-Fi 版 TOYOTA Drive+ Connect 智聯車載系統，內建 GR Sport 專屬開機畫面。
S-Flow 智慧型恆溫空調系統提供單區溫度設定，兩側旋鈕分別調整溫度及風量。
Corolla Cross GR Sport 擁有專屬 GR 字樣引擎啟閉按鈕。
中控台下方配置 1 組 USB Type-A 插座及置物空間。
排檔座採用黑色飾板搭配銀色飾條點綴，排檔桿施以皮質包覆，排檔座前方按鈕左起依序為駕駛模式切換 (EV / ECO / NORMAL / SPORT)、VSC 車輛穩定控制系統開關及 EV Mode 純電動行駛模式開關。
掀起中央扶手後可見到底層植絨的置物空間，內部還提供 12V/120W 電源插座及 USB Type-C 插座。
Corolla Cross GR Sport 採用豪華皮質座椅，椅背加入直立式樣白色飾帶，調整方式為全手動，但試駕車選配電動調整座椅，包覆性與支撐性均達到水準之內。
雙前座頭枕增加 GR 字樣烙印。
後座頭部與膝部空間足敷成年人士使用，椅背還可進行兩段式傾斜角度調整，滿足不同坐姿需求。
後座中央提供扶手，內部設有 2 組置杯座。
後座出風口為 Corolla Cross GR Sport 全車系的標準配備，乘客可調整風向及風量。
附表為本站實測座艙空間之數據。
Corolla Cross Hybrid GR Sport 的行李廂空間算是平整，容積為 487 公升，兩側輪拱侵入的區域雖較為圓潤，但不致於影響使用便利性。
掀起底板後可見到 Corolla Cross GR Sport 未配置備胎，改為提供補胎工具，原廠也規劃出置物凹槽。
安全防護方面，Corolla Cross GR Sport 不僅標準配備 PVM 環景影像輔助系統，也依循 2022 年式的更新，導入 Toyota Safety Sense 2.0 系統，新增 ACC 全速域主動式車距維持定速系統，加上原先搭載的 LTA 車道巡跡輔助系統，構成更全面的行車輔助。此外也配備 PCS 預警式防護系統 (附行人/自行車手偵測)、AHB 智慧型遠光燈自動切換系統、ACA 主動過彎輔助系統、VSC 車輛穩定控制系統、TRC 循跡防滑控制系統、HAC 上坡起步輔助控制系統、DSC 檔位誤入動力限制系統、7 具 SRS 輔助氣囊，Hybrid 車型更具備 AVAS 車輛接近警示行人系統、PBC 車身起伏控制系統及 ECB 電子式煞車控制系統。
附表為本站實測行李廂空間之數據。
Corolla Cross GR Sport 配備 ACC 全速域主動式車距維持定速系統，加上原先搭載的 LTA 車道巡跡輔助系統，構成更完善的駕駛輔助。
動力配置方面，Corolla Cross Hybrid GR Sport 並未針對動力輸出進行升級，與標準的 Hybrid 車型均採用 1.8 升 2ZR-FXE 引擎搭配電動馬達及 E-CVT 電子控制無段變速系統構成油電複合動力，汽油引擎於 5,200rpm 時可輸出 98ps 最大馬力，於 3,600rpm 時可輸出 14.5kg-m 峰值扭力，最大綜效馬力為 122ps，在經濟部能源局 8 月份的測試中 22.2km/L 的平均油耗成績。
Corolla Cross GR Sport 標準配備 PVM 環景影像輔助系統。
駕駛 Corolla Cross Hybrid GR Sport 上路，其動力輸出數據雖然不大，也未進行升級，然而起步時透過電動馬達的帶動，仍具備瞬間加速的靈敏感受，來到中速域後可感受到輸出趨於平順，顯然非性能取向的設計，但已可對應日常代步所需。在引擎啟動的瞬間，或重踩油門加速時，引擎運轉聲浪會隨轉速攀升而清楚聽見，若能適當控制油門，或善用 B 檔位進行電池回充，則可減少引擎發動的機會，享受更靜謐的移動體驗。
乘駕感受部分，Corolla Cross Hybrid GR Sport 在 TNGA-C 模組化平台的基礎上，搭載運動化懸吊系統，使避震其前後彈簧阻尼係數提昇 30%，另外也配置運動化調校 EPS 電動輔助方向盤，而底盤還加入鋁合金強化支架及井字型強化支架，行駛市區道路時強化原先已不錯的抑震效果，過彎時則減少側傾幅度，轉向手感也較標準版更為重手，即便路感較標準版本略為清晰，整體反應仍是 Toyota 慣有的易上手調性。
Corolla Cross 在開發之初便納入國人偏好的元素，兼具實用性與經濟性，在銷售表現上也確實開出紅盤，如今在上市屆滿 1 年之際，推出更具個性的 GR Sport 車型，在造型與駕馭體驗上均有所精進，相信可進一步擴展打擊面，在市場上吸引更多準車主的目光，進而持續展現難以撼動的暢銷氣勢。