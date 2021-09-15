五款車型編成、新台幣 210 萬元起 全新 206 世代 Mercedes-Benz C-Class 正式在台發表

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外觀方面，206 世代 C-Class 採用全新的銳利化外觀設計，提供 AVANTGARDE 與 AMG Line 兩款外觀套件，車頭配置倒鉤式 LED 日行燈，DIGITAL LIGHT 多光束智慧型數位頭燈需加價新台幣 7.4 萬元選配。206 世代的車身頭段比例較 205 世代更顯修長，車側面的視覺中心向後移動，呈現更動感姿態。房車版的後檔相較上一代車型稍有平緩，但是 C 柱線條延續到尾門則更加流暢，而旅行版在車身重心比例向後之後，則可以看出更俯沖的運動姿態，車尾配置橫向 LED 水滴樣式燈組。
Mercedes-Benz C 180 外觀配置 AVANTGARDE 套件，搭載霧銀單柵式水箱罩、17 吋五輻式輕合金輪圈、雙側鍍鉻排氣尾飾管整合於後保桿中。
標準型 LED 頭燈。
車尾配置橫向 LED 水滴樣式燈組。
C 180 配胎尺碼為 225 / 50 R17。
C 200 AMG Line 外觀具備運動化套件，包括車頭、側群及車尾都更加運動化，並配置霧銀星芒型水箱罩、18 吋 AMG 五輻式輕合金輪圈。
霧銀星芒型水箱罩以三芒星陣列其中。
DIGITAL LIGHT 多光束智慧型數位頭燈需加價新台幣 74,000 萬元選配。
18 吋 AMG 五輻式輕合金輪圈採前後配置，配胎尺碼分別為前：225/45 R18，後：245/40 R18。
內裝方面，206 世代 C-Class 採用近似 S-Class 的新世代鋪陳，配備 12.3 吋數位儀錶及 11.9 吋垂直多媒體螢幕，內建最新版本 MBUX 系統及升級版本語音識別功能，還具備新世代智慧駕駛輔助系統、擴增實境導航及智能停車輔助。
206 世代的座艙宛如與 S-Class 相同般的豪華科技體驗感，悉數都是全新的感受。
AMG Line 車型標配 Nappa 真皮包覆平底跑車方向盤。
12.3 吋寬螢幕數位儀表板解析度相當優秀，介面設計相當有科技感。
冷氣出風口採橢圓狀的設計。
11.9 吋垂直多媒體螢幕，內建最新版本 MBUX 系統及升級版本語音識別功能。
打開中央鞍座的飾蓋，內附兩組 USB TYPE-C 插孔、杯架、置物空間及無線充電板。
頭燈開關以旋鈕方式整合在方向機柱左側。
AVANTGARDE 套件標配舒適型座椅。
AMG LINE 套件則是標配 ARTICO/DINAMICA 包覆座椅。
THERMOTRONIC 豪華型多區恆溫空調需額外加選 51,000 元。
全景玻璃天窗選配價 78,000。
房車行李廂空間標準狀態下為 455 公升。
動力配置方面，206 世代 C-Class 全面搭載 EQ Boost 48V 輕油電科技，C 180 及 C 200 均採用 1.5 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，C 180 可輸出 170+20hp 最大馬力及 250Nm 峰值扭力，C 200 可輸出 204+20hp 最大馬力及 300Nm 峰值扭力，C 300 則採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，可輸出 258+20hp 最大馬力及 400Nm 峰值扭力，全車系搭配 9G-Tronic 9 速手自排變速箱及後輪驅動，新導入的後軸轉向系統最高可達 2.5°。
旅行車行李廂空間可在 490-1510 公升之間靈活運用。
C-Class 自其前身 W 201 系列 190 車系於 1982 年登場迄今，發展出 202、203、204 及 205 共 5 個世代，在全球市場累積銷售超過 1,050 萬輛，於國內也連續 6 年成為進口豪華房車暢銷冠軍，預料 206 世代的到來，將掀起新的話題 。
C 180 及 C 200 均採用 1.5 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，C 180 可輸出 170+20hp 最大馬力及 250Nm 峰值扭力，C 200 可輸出 204+20hp 最大馬力及 300Nm 峰值扭力。
全新 C-Class Sedan 相較前一代車型，車長加長 65mm， Estate 則是加長 49mm來到 4,751mm，兩種車型的軸距同樣加長 25mm。