新台幣 109.8 萬元起　Kia Ceed Sportswagon 正式在台上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
Kia 於 2006 年推出針對歐洲 C-Segment 市場研發的 Ceed 車系，迄今發展出 3 個世代，其 Ceed 之名為 ”C”ommunity of “E”urope, with “E”uropean “D”esign 之縮寫，設計由 Kia 德國法蘭克福設計中心操刀，製造地點為斯洛伐克。現行第三世代於 2018 年 3 月登場，國內總代理台灣森那美起亞選在今年 7/20 展開預售，首批配額限量 100 輛。
外觀方面，Ceed Sportswagon 造型由 Kia 德國法蘭克福設計中心操刀，獲得 iF 設計大獎 (iF WORLD DESIGN GUIDE) 與紅點設計大獎 (reddot award 2019 winner) 肯定，車頭採用家族式 Tiger Nose 虎鼻式水箱護罩，車頭兩側使用狹長狀的矩陣式 LED 頭燈，前保險桿也透過大面積的進氣孔與氣壩設計強化侵略的氣息，並配備 225/45 R17 輪胎及歐風雙色切削鋁圈。車色部分，國內引進車型提供焰光藍、月銀灰及象牙白共 3 種選擇。
內裝方面，Ceed Sportswagon 的座艙具備輕微駕駛導向設計，飾板以鋼琴烤漆搭配銀色點綴，儀錶板採用雙環指針式搭配 4.2 吋整合智慧型旅程電腦，首批前 100 輛免費升級價值新台幣 3.5 萬元的 12.3 吋數位儀錶板，中控台配置 8 吋多媒體影音觸控系統，座椅採用 Deluxe 歐風複合材質包覆，行李廂標準置物空間為 625 公升，將第二排座椅以 6:4 分離傾倒後可提昇至最高 1,694 公升，更標準配備貼身感應式電動尾門。
安全防護方面，Ceed Sportswagon 標準配備 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，提供 SCC 智慧巡航控制系統 (全速域)、FCA 前方主動煞車輔助系統 (含行人、騎士、車輛偵測)、FCW 前方碰撞警示系統、LVDA 前車駛離提醒系統、LDW 車道偏移警示系統、LKA 車道維持輔助系統、LFA 進階型車道維持輔助系統 (全速域)、BCW 盲區偵測警示系統、LCA 車道變換警示系統、RCCW 後方交通防撞警示系統、HBA 智慧遠近光燈調節系統、DAW 駕駛疲勞警示系統，原廠宣稱符合 Level 2 半自動駕駛輔助等級。
動力配置方面，本次引進的 Ceed Sportswagon 採用首次導入國內的 Smartstream 1.5L Turbo GDi 渦輪增壓汽油引擎，具備 CVVD (Continuously Variable Valve Duration) 連續可變氣門持續期間技術，於 5,500rpm 可輸出 160ps 最大馬力，於 1,500~3,500rpm 間可輸出 25.8kg-m 峰值扭力，搭配 7 速雙離合器自手排變速系統及前輪驅動，平均油耗 16.5km/L。
國內 C-Segment 旅行車市場近年來以 Volkswagen 集團旗下的 Golf Variant 及 Škoda Octavia 為大宗，隨著 Ford 導入 Focus ST Wagon 後而不一樣的選擇，如今 Kia 將針對歐洲市場開發的 Ceed Sportswagon 以亞太首發之姿導入，輔以相對較親民的入手門檻，對於喜愛旅行車的族群而言，是歐洲品牌以外的新選擇。