ST 手排登場 / ST-Line Lommel X / Active 任性版升級不加價 2022 年式 Ford Fo

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2022 年式 Ford Focus 正式上市（左起福特六和行銷處處長 沈仁偉，以及福特六和營銷服務處副總經理 蘇嘉明）。此次追加的 Dynamic LED 智能動態照明系統在英國 Ford 原廠為選配單位，國內先前也僅有採進口方式引進的 Focus ST Wagon 上才有配備，原廠公告選配價值約為 4 萬元。與車頭前方鏡頭及感應器結合提供了六大照明功能，包含 AFS 頭燈主動式轉向照明輔助、動態多光型照明、自動水平調整、轉向輔助照明燈、Glare Free 智慧型防眩光遠光燈、序列式 LED 方向燈，不僅功能性全面提升，外觀上亦增加識別性，增添年輕化的動感表現。
Focus ST-Line Lommel X Dynamic LED 智能動態照明系統與車頭前方鏡頭及感應器結合提供了六大照明功能，包含 AFS 頭燈主動式轉向照明輔助、動態多光型照明、自動水平調整、轉向輔助照明燈、Glare Free 智慧型防眩光遠光燈、序列式 LED 方向燈。
Focus ST-Line Lommel X 車型升級搭載 Dynamic LED 智能動態照明系統，包含 AFS 頭燈主動式轉向照明輔助、動態多光型照明、自動水平調整、轉向輔助照明燈、Glare Free 智慧型防眩光遠光燈、序列式 LED 方向燈。
Focus ST-Line Lommel XST-Line Lommel X 換上Borbet 製造的 18 吋旋壓輕量鋁圈。
Focus Active 任性版亦同步搭載 Dynamic LED 智能動態照明系統。
Focus ST 6MT 車型正式引進，建議售價為 138.8 萬元，但首批 30 輛已經完售。另一方面，Focus 車系的性能指標車款 Focus ST 自引進自排車型以來受到消費者歡迎，累積銷售台數超過兩千台，市場規模較過往成長不少。然而 ST 本身的性能鋼砲地位亦受到追求熱血消費者的喜愛，因此福特六和也選在此次 2022 年式 Focus 車系發表會上正式宣布 Focus ST 6MT 車型正式導入，建議售價為 138.8 萬元，較目前市售的自排新車增加 1 萬元，不過首批 30 輛已經完售。
配備差異方面，Focus ST 6MT 新增起步模式 (Launch Control)、退檔補油 (Rev-matching)功能，排氣聲浪也經過特別調校，較自排版本有更澎湃的回壓放炮聲，0-100km/h 加速表現也縮短至 5.7 秒，熱血駕馭感受想必更加濃厚。
Focus ST 6MT 新增起步模式 (Launch Control)、退檔補油 (Rev-matching)功能，排氣聲浪也經過特別調校。Ford Focus 自從 2019 年在台推出以來，憑藉出色的配備與安全表現，創造優異的銷售成績，在 Active 車型加入市場後更成功跨進休旅市場領域，而 2022 年式車型的推出可望持續延燒話題，進一步提高市場表現。