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動力再升級 純電續航力達 90 公里　Volvo 全新 2022 年式 PHEV 車型開放接單 !

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-09-15 15:55:40

Volvo 國內總代理富豪汽車日前宣布引進全新 2022 年式 PHEV 車型開始接單，包含 S60、V60、XC60、S90 與 XC90 T8 PHEV 車型等，搭載新年式 PHEV 的動力車款，其汽油渦輪引擎優化、電動馬達出力加強且電池組容量升級。針對既有車型亦調降售價 3%、售價調降最多達 11.1 萬元

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2022 Volvo PHEV
2022 Volvo PHEV
全新 20222 年式 PHEV 動力的主要變革在於全新設計的增程電池組，在不增加現有電池總成大小的情況下，運用全新排列方式，將現有 11.6 kWh 的電池容量，透過電池能量密度的提升 (34Ah 提高到 51Ah) 與電池芯數量增加 (96 cell 提高到 102 Cell) 等方式，讓總電池容量來到 18.8 kWh，最大純電續航里程也延長至 90 公里，在 WLTP 規範測定下，預計能降低二氧化碳排放量 50%。

2022 Volvo PHEV
2022 Volvo PHEV
動力方面亦同步升級，T8 汽油渦輪引擎提高燃油效率、強化低轉起步的動力反應、並於油電切換間帶來更精緻的運轉表現。同時為匹配更大容量的電池組，後軸的電動馬達亦將最大功率提升為 145hp，這讓 T8 PHEV 車型的最大綜效輸出來到 462hp。另外提升的 65% 後輪輸出也帶來更好的 eAWD 能力，在全力加速、或低速牽引，甚至濕滑路面上行駛都將保有更好的循跡表現與穩定性。

2022 Volvo PHEV
2022 Volvo PHEV
2022 Volvo PHEV
2022 Volvo PHEV
Volvo 近年積極經營國內 PHEV 車款的市場，以油充電、以電省油的特色吸引消費者注意，亦解除對於電動車的里程焦慮，而此次 2022 年式 PHEV 車型針對動力輸出及純電續航升級，應可強化在新能源市場的競爭力。

2022 Volvo PHEV
2022 Volvo PHEV
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