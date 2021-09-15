動力再升級 純電續航力達 90 公里　Volvo 全新 2022 年式 PHEV 車型開放接單 !

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全新 20222 年式 PHEV 動力的主要變革在於全新設計的增程電池組，在不增加現有電池總成大小的情況下，運用全新排列方式，將現有 11.6 kWh 的電池容量，透過電池能量密度的提升 (34Ah 提高到 51Ah) 與電池芯數量增加 (96 cell 提高到 102 Cell) 等方式，讓總電池容量來到 18.8 kWh，最大純電續航里程也延長至 90 公里，在 WLTP 規範測定下，預計能降低二氧化碳排放量 50%。
動力方面亦同步升級，T8 汽油渦輪引擎提高燃油效率、強化低轉起步的動力反應、並於油電切換間帶來更精緻的運轉表現。同時為匹配更大容量的電池組，後軸的電動馬達亦將最大功率提升為 145hp，這讓 T8 PHEV 車型的最大綜效輸出來到 462hp。另外提升的 65% 後輪輸出也帶來更好的 eAWD 能力，在全力加速、或低速牽引，甚至濕滑路面上行駛都將保有更好的循跡表現與穩定性。
Volvo 近年積極經營國內 PHEV 車款的市場，以油充電、以電省油的特色吸引消費者注意，亦解除對於電動車的里程焦慮，而此次 2022 年式 PHEV 車型針對動力輸出及純電續航升級，應可強化在新能源市場的競爭力。