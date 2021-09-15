▲ 210 萬起！Mercedes-Benz 全新 C-Class 轎車、旅行車同步上市

Classic 經典
Mercedes-Benz C-Class自 1982 年以來，全球已銷售超過千萬台，在台灣，C-Class 自 2015 年連續六年蟬聯進口豪華轎車銷售龍頭，曾經一年銷售破 7,500 輛。
Comfort 舒適
全新 C-Class 轎車相較前一代車型車長加長 65mm， 旅行車則是加長 49mm 來到 4,751mm，兩種車型的軸距同樣加長 25mm ，再搭配符合人體工學設計的全新座椅設計，結合六種按摩功能，升級 ENERGIZING 舒活套件可享有七種不同舒活模式。Burmester® 環場音響系統具備 15 具高傳真喇叭，並結合 VNC 噪音消除功能。
全新 C-Class 配備12.3 吋寬螢幕數位儀表以及 11.9 吋垂直中央觸控螢幕，且些微向駕駛傾斜 6°，使得行車資訊更易被閱讀。AVANTGARDE 套件標配舒適型座椅及真皮多功能方向盤；AMG LINE 套件則是標配 ARTICO/DINAMICA 包覆座椅及 Nappa 真皮包覆雙肋式多功能平底跑車方向盤。
Control 操控
全車系還可選配多光束智慧型數位頭燈 DIGITAL LIGHT，可依不同路況調整頭燈照射角度與範圍，在駕駛轉彎時，提供額外輔助照明；濃霧或惡劣天候時，也會自動調整照明角度和亮度。
全新 C-Class 結合時下頂尖造車科技，創造專屬於駕駛的舒適圈，透過 9G-TRONIC 手自排變速箱柔順換檔，也因此降低引擎轉速，大幅減少油耗。全新 C-Class 搭載代號 M 254 的直列四缸引擎，在 48V 高效輕油電輔助之下，創造更佳的馬力輸出以及減少起步加速遲滯
Connect 互聯
全新 C-Class 新增 MBUX 擴增實境導航功能，整合大量圖資在駕駛使用車輛內建導航系統時，中控螢幕上以虛擬實境魚骨型箭頭提示，引導駛向轉彎路口。
駕駛也可透過語音無時差與全新 C-Class 對話，其標配最新 MBUX 多媒體系統，語音辨識也再升級，可更智慧、更快速的接收來自駕駛及乘客的各項指令，在車內空調太弱時只要告訴車輛：「我覺得熱」，智慧如全新 C-Class，便會即時調整冷氣風量和溫度，加強全新 C-Class 和駕駛的連結。
全新 C-Class 簡易規格表
車身
車型
引擎
排氣量(c.c)
最大馬力(hp)
最大扭力 (Nm)
變速箱
正式售價(萬元起)
Sedan
四門轎車
C 180
直列四缸缸內直噴＋Turbo
(48V 高效輕油電系統)
1,496
170+20
250/1800-4000
9G-Tronic 九速手自排
210 萬
C 200
1,496
204+20
300/1800-4000
240 萬
C 300
1,999
258+20
400/2000-3200
289 萬
Estate
旅行車
C200 AVANTGARDE
1,496
204+20
300/1800-4000
237 萬
C200 運動版
1,496
204+20
300/1800-4000
251 萬