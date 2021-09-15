▲ 210 萬起！Mercedes-Benz 全新 C-Class 轎車、旅行車同步上市

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Classic 經典





Mercedes-Benz C-Class自 1982 年以來，全球已銷售超過千萬台，在台灣，C-Class 自 2015 年連續六年蟬聯進口豪華轎車銷售龍頭，曾經一年銷售破 7,500 輛。





Comfort 舒適





Control 操控



