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210 萬起！Mercedes-Benz 全新 C-Class 轎車、旅行車同步上市

▲ 210 萬起！Mercedes-Benz 全新 C-Class 轎車、旅行車同步上市
▲ 210 萬起！Mercedes-Benz 全新 C-Class 轎車、旅行車同步上市

2GameSome - 有車賞

2021-09-15 17:55:00

原廠代號 W206 的 Mercedes-Benz 全新 C-Class 在台發表，同步推出 Sedan 轎車和 Estate 旅行車；兩種車型共 5 種規格供選擇，Sedan 車型建議售價 210 萬元起，Estate 旅行車型建議售價則從新台幣 237 萬元起，九月中開始交車。

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Classic 經典

Mercedes-Benz C-Class自 1982 年以來，全球已銷售超過千萬台在台灣，C-Class 自 2015 年連續六年蟬聯進口豪華轎車銷售龍頭，曾經一年銷售破 7,500 輛。

Comfort 舒適

在外觀上，全新 C-Class 轎車車身設計更加流線，車頭搭配引擎蓋上隆起巧思；運動旅行車款則搭配全新車側設計。全新 C-Class 兩種車款皆推出兩種不同風格的套件供消費者選擇：AVANTGARDE 套件以及 AMG LINE 套件。

全新 C-Class 轎車相較前一代車型車長加長 65mm， 旅行車則是加長 49mm 來到 4,751mm，兩種車型的軸距同樣加長 25mm ，再搭配符合人體工學設計的全新座椅設計，結合六種按摩功能，升級 ENERGIZING 舒活套件可享有七種不同舒活模式。Burmester® 環場音響系統具備 15 具高傳真喇叭，並結合 VNC 噪音消除功能。

全新 C-Class 配備12.3 吋寬螢幕數位儀表以及 11.9 吋垂直中央觸控螢幕，且些微向駕駛傾斜 6°，使得行車資訊更易被閱讀。AVANTGARDE 套件標配舒適型座椅及真皮多功能方向盤；AMG LINE 套件則是標配 ARTICO/DINAMICA 包覆座椅及 Nappa 真皮包覆雙肋式多功能平底跑車方向盤。

Control 操控

全新 C-Class 可選配後軸轉向系統，透過最多 2.5° 的後軸轉向設計，搭配全車 360° 環景攝影及全新智能停車輔助系統升級，更易於穿梭於狹小街巷。全車標配最新一代智慧駕駛輔助套件，功能也加以優化，其中，在道路上進行自動跟車的 DISTRONIC 智能定速測距輔助也相當適合台灣高速公路的路況。

全車系還可選配多光束智慧型數位頭燈 DIGITAL LIGHT，可依不同路況調整頭燈照射角度與範圍，在駕駛轉彎時，提供額外輔助照明；濃霧或惡劣天候時，也會自動調整照明角度和亮度。

全新 C-Class 結合時下頂尖造車科技，創造專屬於駕駛的舒適圈，透過 9G-TRONIC 手自排變速箱柔順換檔，也因此降低引擎轉速，大幅減少油耗。全新 C-Class 搭載代號 M 254 的直列四缸引擎，在 48V 高效輕油電輔助之下，創造更佳的馬力輸出以及減少起步加速遲滯

Connect 互聯

全新 C-Class 新增 MBUX 擴增實境導航功能，整合大量圖資在駕駛使用車輛內建導航系統時，中控螢幕上以虛擬實境魚骨型箭頭提示，引導駛向轉彎路口。

駕駛也可透過語音無時差與全新 C-Class 對話，其標配最新 MBUX 多媒體系統，語音辨識也再升級，可更智慧、更快速的接收來自駕駛及乘客的各項指令，在車內空調太弱時只要告訴車輛：「我覺得熱」，智慧如全新 C-Class，便會即時調整冷氣風量和溫度，加強全新 C-Class 和駕駛的連結。

全新 C-Class 簡易規格表

車身

車型

引擎

排氣量(c.c)

最大馬力(hp)

最大扭力 (Nm)

變速箱

正式售價(萬元起)

Sedan

四門轎車

C 180

直列四缸缸內直噴＋Turbo

(48V 高效輕油電系統)

1,496

170+20

250/1800-4000

9G-Tronic 九速手自排

210 萬

C 200

1,496

204+20

300/1800-4000

240 萬

C 300

1,999

258+20

400/2000-3200

289 萬

Estate

旅行車

C200 AVANTGARDE

1,496

204+20

300/1800-4000

237 萬

C200 運動版

1,496

204+20

300/1800-4000

251 萬

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