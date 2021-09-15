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精進造型並提昇乘駕表現　美規 2022 年式 Mazda CX-5 亮相

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-09-15 17:55:40

Mazda 北美分公司 Mazda North America Operations 近日推出 2022 年式 CX-5，針對外觀精進，並導入 Mi-Drive 智慧駕駛模式，並全面採用四輪驅動。

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Mazda CX-5
Mazda CX-5
美規 2022 年式 CX-5 換上更平整的前保險桿造型，水箱罩內部格柵自網狀改為立體式樣，下方飾條不再深入頭燈下方，LED 頭燈內部配置更方正的導光條，保險桿下飾條、輪拱飾條及車門下方飾條均自原先的塑料原色改為車身同色烤漆，足踏新款鋁合金輪圈，車尾換上更立體的 LED 導光燈組，車內則換上重新設計的皮質座椅。

動力配置方面，美規 2022 年式 CX-5 提供 2.5 Skyactiv-G 自然進氣汽油引擎 (187hp/252Nm) 及 2.5 Skyactiv-G Dynamic Pressure Turbo 渦輪增壓汽油引擎 (250hp/420Nm) 兩種選項，6 速變速箱的換檔邏輯更為優化，並標準搭配 i-Activ 四輪驅動系統，更首度導入 Mazda intelligent Drive Select (Mi-Drive) 智慧駕駛模式切換，也重新設定避震器阻尼，原廠表示可強化剛性、改善抑震並提昇隔音表現。

現行 CX-5 為 2016 年洛杉磯車展時推出的第二世代，發展迄今已有約莫 5 年的時間，原廠針對美規車型精進造型並改善乘駕表現，預料可延續其戰力。國內市場方面，台灣馬自達汽車於今年 9/1 推出 CX-5 型動版，升級限量原廠空力套件組 (前擾流、車身側裙及後擾流)，建議售價為新台幣 116.9 萬元起。

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