▲ Ford Focus 2022 年式登場！德製手排鋼砲 Focus ST 6MT 138.8 萬同步登台

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[i] 加值型安心保固2年。
Ford Focus 2022年式ST-Line Lommel X 四門／五門及Active EcoBoost®182任性版搭載歐洲原裝進口Dynamic LED智能動態照明系統，其18組智慧LED光源提供六大照明功能，藉由前方鏡頭及感應器的偵測，AFS頭燈主動式轉向照明輔助系統會參酌方向盤轉動舵角與車身各處感知器，使頭燈照明方向與轉向趨於一致；動態多光型照明及自動水平調整可針對駕駛者行車速度、模式及前方路況，適度調整頭燈照明光形與水平，並適時搭配轉向輔助照明燈，以減少駕駛者轉向時的駕駛死角；Glare Free智慧型防眩光遠光燈可主動將頭燈光源避開行駛中的其他車輛，減少因遠光燈造成眩光的行車風險，序列式LED方向燈則可增加識別性。
四門／五門ST-Line Lommel X更全新配置德製ST Edition旋壓輕量性能鋁圈，由Ford Performance性能團隊開發及德國百年鋁圈製造品牌Borbet製造，與稍早歐洲全新推出的Ford Focus ST Edition乃系出同門之相同款式，能減輕四輪重量達8公斤。
Ford Focus ST 6MT搭載雙渦流渦輪增壓2.3L EcoBoost®280引擎及Ford Performance專屬性能調校6速手排變速箱，在5,500rpm時便可輸出280ps最大馬力，並在低轉速區間1,600rpm時便可爆發最大42.3kg-m峰值扭力，其中更導入與Ford GT相同的偏時點火系統（Anti-lag system）。
Ford Focus ST 6MT搭載EBB電子式煞車增壓輔助系統，前碟盤擴大至330mm x 27mm雙活塞卡鉗，後輪碟盤為302mm x 11mm。Ford Focus ST 6MT以C2高剛性底盤搭載賽道級懸吊系統，結合先進的CCD主動式懸載調整系統與eLSD電子式限滑差速器，CCD主動式懸載調整系統以每2毫秒一次之頻次主動監測懸吊、車身、轉向與煞車狀態，作為調節阻尼反應之依據。此外，動態行車模式系統亦提供四種駕駛模式：防滑（Slippery）、標準（Normal）、運動（Sport）與賽道（Track）。
eLSD電子式限滑差速器能夠分配前軸扭力達100%，搭配比標準版Focus快上15%的電子動力輔助轉向系統（EPAS），能夠主動偵測轉向幅度與動力輸出，精準調整出最佳輪速差異，有效抑制打滑情況產生，讓彎中敏捷度、循跡與動態表現皆是空前穩定。
Ford Focus ST 6MT配備競技型 Performance Pack套件突顯純正鋼砲血統，包含：配有專屬ST銘牌標誌的車頭蜂巢狀水箱護罩、ST專屬運動化大型擾流尾翼、雙邊單出尾管、ST專屬迎賓踏板與車尾ST專屬銘版，展現動感ST本色；標配Michelin 19吋 Pilot Sport 4 S高性能跑胎及大型紅色卡鉗（前雙後單活塞組）。
內裝部分，Ford Focus ST 6MT採用運動碳纖維紋路飾板搭配闇黑頂篷、ST專屬賽道級RECARO跑車座椅、優化的三踏板設計，以及ST專屬平底運動化方向盤則於右側多功能按鍵附「S」按鍵與「Mode」選擇模式鈕，駕駛人可在目不離路的狀態下迅速切換動態模式。
Ford Focus ST 6MT亦搭載Ford Co-Pilot360TM Technology全方位智駕領航科技輔助系統，其中整合包含： ACC智慧型定速巡航調節系統、PCA前向碰撞預警系統（Pre-Collision Assist）、AEB全速域輔助煞停系統（Auto Emergency Braking；附行人／車輛／自行車手偵測）、ESA 閃避轉向輔助系統（Evasive Steering Assist）、TSR道路標誌識別輔助系統（Traffic Sign Recognition）等。
限期優惠：「性能裝備套餐方案」
自9/15至10/31止，Ford提供現行Focus ST-Line及ST-Line Lommel車主升級德製ST Edition旋壓輕量性能鋁圈之優惠方案，凡於專案期間更換德製ST Edition旋壓輕量性能鋁圈，將享限期整車優惠套裝驚喜價NT$ 32,000（原套裝價NT$ 53,086），並加贈原廠氣嘴、螺絲及四輪定位；凡更換德製ST Edition旋壓輕量性能鋁圈及米其林原廠PS4性能胎組，享限期整車優惠套裝驚喜價NT$ 47,999（原套裝價NT$ 80,668）。