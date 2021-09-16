電子手剎車/全景天窗、E-four 油電車型　日規 Toyota Corolla Cross 登場

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在外觀方面，日規 Corolla Cross 以 Urban Active 的概念開發設計，可以看出整體輪廓雖與台灣規格大致相同，但車頭與車尾經過重新規劃，採用日規 Corolla 車系專屬的 C 字標、水箱護罩飾蓋及大面積氣壩，霧燈位置也更向外邊延伸，LED 頭燈排列組合也不盡相同。車側部分僅有鋁圈樣式為日規專屬設計，同樣提供 17 吋與 18 吋的規格。車尾方面後保險桿層次更加分明，兩側紅色反光片改為橫置呈現，尾燈排列亦有所不同。
進入到座艙，基本上與台灣規格大致相同，中低階車型採用類比指針搭配 4.2 吋螢幕，高階車型則換上中央 7 吋螢幕搭配指針設計。中控台部分，全車系標配為 7 吋多媒體觸控螢幕，具有 Apple CarPlay、Android Auto 與藍牙連結功能，車主可另外選配 9 吋觸控螢幕。其他配備較國內不同的是，所有車型均提供 LED 照明燈、電子手剎車、Auto Hold，並依照車型等級或者加價選配的方式，提供雙前座椅加熱、全景天窗、後座 USB 插孔、雙區恆溫空調、手機無線充電等等。另外 Hybrid 車型也提供AC100V/1500W 和緊急電源模式選配，將車輛化為現成的行動電源，供應家電、隨身3C 用品充電使用。
在安全配備部分，日規 Corolla Cross 將 TSS 系統列為全車系標準配備，包含全速域 ACC (含 Stop & Go) 雷達控制、PCS 前方預防碰撞、停車油門起步誤觸、AHB 自動遠光燈、RSA 道路標誌輔助、BSM 盲點偵測等等。
動力方面，日規 Corolla Cross 採用代號 2ZR-FAE 的 1.8 升自然進氣汽油引擎，最大馬力為 140ps / 6200rpm、最大扭力 17.3kgm / 3900rpm，扭力值略低國內 0.2kgm 。另外 Hybrid 車型就維持與國內相同的 2ZR-FXE 引擎及 THS II 系統，綜效輸出達 122ps，但另外提供 E-four 四驅版本，亦將懸吊改為獨立連桿設計。
Corolla Cross 車系在國內上市已屆一年，在日規車型發表之際亦推出全球獨賣的 GR Sport 車型，同樣配有專屬的外觀與配備，提供市場更豐富的選擇。