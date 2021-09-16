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升級搭載 19 吋胎圈 / 追加 1 萬元　2022 年式 Toyota Land Cruiser Prado 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-09-16 13:55:40

Toyota 國內總代理和泰汽車 2020 年 12 月針對 Land Cruiser Prado 車系進行重新包裝，調整車型編成並將動力單元換裝為 2.8L 柴油渦輪引擎。據本站獲得的消息，和泰汽車日前已內部通報 2022 年式 Land Cruiser Prado 車系正式導入，同時查看 Toyota 官方網站已悄悄更新資訊，較過往追加 19 吋鋁合金輪圈，車型編成上維持越野玩家版與越野旗艦版兩個等級，建議售價分別是 240 萬與 279 萬起，較過往有 1 萬元的調漲幅度。

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2022 年式 Toyota Land Cruiser Prado
2022 年式 Toyota Land Cruiser Prado
Land Cruiser Prado 車系在國內市場提供越野玩家版與越野旗艦版兩個車型等級，全車系標配 Full Time 4WD全時四輪驅動系統附 Torsen® LSD 中央限滑差速器、(前)獨立雙A臂(後)四連桿式懸吊、Ladder Frame 階梯式大樑、MTM 智慧型越野顯示幕以及 PVM 環景影像輔助系統。越野旗艦版則在越野玩家版的配備之上，增加多項高科技越野配備，包含 Crawl Control 智慧型越野緩進系統、MTS 智慧型越野地形系統、KDSS 動態懸吊系統、AVS 可變阻尼避震系統與電子氣壓後懸吊，提供更豪華的駕馭感受。

2022 年式 Toyota Land Cruiser Prado
2022 年式 Toyota Land Cruiser Prado
此外，在 2022 年式車型方面，原先配有的 18 吋胎圈升級為 19 吋規格，配胎尺碼為 265/55 R19，並反應成本將售價調漲 1 萬元。至於在安全性的配備部分依舊提供 Toyota Safety Sense 極致安全防護系統，包含 PCS 新增主動煞車輔助功能、LDA 車道偏離抑制功能、BSM 盲點偵測系統、RCTA 後方車側警示系統與 7 顆SRS 氣囊。

2022 年式 Toyota Land Cruiser Prado
2022 年式 Toyota Land Cruiser Prado
2022 年式 Land Cruiser Prado 車系原先配有的 18 吋胎圈升級為 19 吋規格。
Land Cruiser Prado 車系所搭載的 2.8L 柴油渦輪引擎，搭配 6 速手自排變速箱，最大馬力達 204ps/3,600rpm，最大扭力為 51.0kgm/1,600~2,800rpm，官方公布平均油耗測試值為 12.6km/L。

Land Cruiser 車系為 Toyota 最具代表性的越野車，並於今年推出以 TNGA 架構下開發的 Land Cruiser 300 車系，而這次 Land Cruiser Prado 以原先的架構再度提供 2022 年式車型，想必距離大改款還有好一陣子，不過成熟的產品表現，應會同樣受到越野玩家的喜愛。

2022 年式 Toyota Land Cruiser Prado
2022 年式 Toyota Land Cruiser Prado
2022 年式 Toyota Land Cruiser Prado
2022 年式 Toyota Land Cruiser Prado
2022 年式 Toyota Land Cruiser Prado
2022 年式 Toyota Land Cruiser Prado
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