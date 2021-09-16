升級搭載 19 吋胎圈 / 追加 1 萬元　2022 年式 Toyota Land Cruiser Prado 登場

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Land Cruiser Prado 車系在國內市場提供越野玩家版與越野旗艦版兩個車型等級，全車系標配 Full Time 4WD全時四輪驅動系統附 Torsen® LSD 中央限滑差速器、(前)獨立雙A臂(後)四連桿式懸吊、Ladder Frame 階梯式大樑、MTM 智慧型越野顯示幕以及 PVM 環景影像輔助系統。越野旗艦版則在越野玩家版的配備之上，增加多項高科技越野配備，包含 Crawl Control 智慧型越野緩進系統、MTS 智慧型越野地形系統、KDSS 動態懸吊系統、AVS 可變阻尼避震系統與電子氣壓後懸吊，提供更豪華的駕馭感受。
此外，在 2022 年式車型方面，原先配有的 18 吋胎圈升級為 19 吋規格，配胎尺碼為 265/55 R19，並反應成本將售價調漲 1 萬元。至於在安全性的配備部分依舊提供 Toyota Safety Sense 極致安全防護系統，包含 PCS 新增主動煞車輔助功能、LDA 車道偏離抑制功能、BSM 盲點偵測系統、RCTA 後方車側警示系統與 7 顆SRS 氣囊。
Land Cruiser Prado 車系所搭載的 2.8L 柴油渦輪引擎，搭配 6 速手自排變速箱，最大馬力達 204ps/3,600rpm，最大扭力為 51.0kgm/1,600~2,800rpm，官方公布平均油耗測試值為 12.6km/L。
2022 年式 Land Cruiser Prado 車系原先配有的 18 吋胎圈升級為 19 吋規格。
Land Cruiser 車系為 Toyota 最具代表性的越野車，並於今年推出以 TNGA 架構下開發的 Land Cruiser 300 車系，而這次 Land Cruiser Prado 以原先的架構再度提供 2022 年式車型，想必距離大改款還有好一陣子，不過成熟的產品表現，應會同樣受到越野玩家的喜愛。