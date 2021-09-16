常常關節痛是什麼問題？３大關節炎症狀、休養、治療一次解析！

我是廣告 請繼續往下閱讀
退化性關節炎：隨時間漸漸加劇的疼痛！
盧泰潤醫師指出，退化性關節炎主要和退化有關，常見出現於中老年族群，不過不論年齡都有可能因為肥胖、O型腿、Ｘ型腿使得關節不當使用、使用過度、關節負荷過大等，使得關節軟骨受損、進一步導致發炎。而像是長期不動的上班族、低頭族也可能使得關節退化，是個動太多或動太少都有可能形成的問題。
退化性關節炎的患者，除了關節疼痛外，也常見短時間關節僵硬的情況，特別是在長時間不動並恢復動作後，如起床的時候，過一會便消緩。另外患部也常會出現如折手指「喀喀」的骨擦音。症狀主要出現於容易使用過度的手部，以及主要承受身體整體重量的髖部、膝蓋等處。這些症狀初期較不明顯，但隨著時間可能逐漸增強，甚至就連休息不動時也會痛。
痛風性關節炎：突如其來的紅腫熱痛！
關於痛風性關節炎，盧泰潤醫師指出，台灣是痛風體質比例最高的國家，男性多於女性，女性也會發生，主要和飲食不當有關，包括了普林含量較高的海鮮、紅肉，又或者啤酒、手搖飲等果糖含量較高、容易影響尿酸排出等食物攝取過量所致，而肥胖也會因為會影響代謝功能，間接影起痛風。
痛風性關節炎有別於退化性關節炎，症狀往往來得突然，走得也快，因此得名。發生的位置大多集中於單一的關節，特別容易出現於手指及腳趾，尤其以拇趾最為常見。患者不單單會感覺到疼痛，且也會出現紅、腫、熱的情況，而若患者未妥善處理，若出現痛風石，很有可能造成關節變形。
類風濕性關節炎：留意兩側同時的關節痛！
至於類風濕性關節炎，是和自體免疫疾病有關，風險因子主要為遺傳、家族史，特別常見出現於中年族群，當中又以女性更為常見。值得注意的是，類風濕性關節炎雖和遺傳有關，但未必年幼就會出現，不少患者是小時沒事，中年時才出現，需多留意。
類風濕性關節炎和前述兩種關節炎相似，但也有不同之處，症狀常見出現於末梢小關節，如手掌關節，且也會出現紅、腫、熱、痛的情況，較特別的是會成雙成對的出現，例如身體左右兩側的手長關節一起出現疼痛，就可以合理的懷疑是類風濕性關節炎在作祟。另外也會有關節僵硬的情況，與退化性關節炎不同的是時間較長，患者往往一到兩小時過症狀還沒消退。類風濕性關節炎若沒有妥善治療，免疫系統可能攻擊到身體各處，如侵略眼部引起鞏膜炎、入侵腎臟引起腎炎、攻擊心臟引起心肌炎等。
關節炎治療方式各不同 改善問題應先經醫師診斷！
在治療上及保養上，退化性關節炎不動會使得情況惡化加速，建議適度的活動，但也避免不當或過度運動，可以熱敷患處改善不適，日常也應留意體重控制，減輕關節負擔。治療上多以消炎、止痛藥物為主，或是關節內注射類固醇、玻尿酸，若藥物無效則可考慮手術治療。
痛風性關節炎，除了應避免前述海鮮、紅肉、啤酒、手搖飲、肥胖等風險因子外，平常也要多補充水分或是補充維生素C，促進尿酸代謝。治療方面一樣以消炎、止痛藥物治療為主，視情況可使用秋水仙素等藥物，若反覆發作則考慮急性期過後接續使用降尿酸藥物，以避免痛風石形成。
至於類風濕性關節炎，因為自體免疫疾病，除了消炎、止痛的藥物外，更進階的治療方式也包括了生物製劑或免疫抑制劑，以改善自體免疫狀況，從根本改善。配合醫師的指示、遵照醫囑，可與疾病共存，改善生活品質，但萬不可自行中斷服藥，以免情況惡化。
盧泰潤醫師提醒，不論是何種關節炎，雖然對民眾最直接的影響就是疼痛等生活上的不適，但保養和治療的方式各有所不同，且除了不適以外，各關節炎久不治療也都會使得情況加劇或引起其他問題。因此建議若有發現關節不適，當下可初步了解自身情況，治療、改善還是應由醫師診斷，應盡早就醫，找出原因從根本改善為佳。