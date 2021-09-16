導入 48V 輕油電並更新造型　小改款 Ford Fiesta 登場

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左起分別是 Fiesta ST-Line、Fiesta Active 及 Fiesta ST。外觀方面，小改款 Fiesta 在車頭部分將廠徽自前保險桿上緣接近引擎蓋處，移至新款八角形水箱罩當中，前保險桿氣壩造型變得更為立體，頭燈導入支援 Glare Free智慧型防眩光遠光燈的 LED 矩陣式光源搭配新款 LED 導光式日行燈，車尾導入燻黑式 LED 導光條燈組，Active 搭載專屬跨界防刮套件及車頂架，ST 及 ST-Line 擁有專屬空力套件，Vignale 則配置鍍鉻套件。
內裝與配備方面，小改款 Fiesta 導入 12.3 吋全數位儀錶板，也提供 8 吋 SYNC3 娛樂通訊整合系統、B&O 10 支揚聲器音響、Ford Co-Pilot360™ 全方位智駕科技輔助系統、Local Hazard Alert 即時周遭路況警示、Wrong Way Alert 逆向警示、Rear Occupant Alert 離車後座乘客警示、後 180 度影像輔助及 Activa Park Assist 主動式全方位停車輔助系統等標準或選用配備。
動力配置方面，小改款 Fiesta 搭載的 1.0 升 EcoBoost 直列 3 缸汽油引擎導入 48V BISG 皮帶驅動整合啟動馬達式輕油電複合系統，提供 125ps 及 155ps 兩種輸出，搭配 6 速手排之下可在車速 25km/h 內自動熄火滑行，搭配 7 速 PowerShift 雙離合器自手排則可在 7km/h 內自動熄火滑行，另可選擇無 48V 之 100ps 輸出版本。至於 Fiesta ST 仍採用 1.5 升直列 3 缸 EcoBoost 渦輪增壓汽油引擎搭配 6 速手排變速箱，最大馬力維持 200ps，峰值扭力則提昇 30Nm 來到 320Nm，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.5 秒完成，極速為 230km/h。
Fiesta 車系為 Ford 在歐洲市場的 B-Segment 作品，自 1976 年登場以來已發展出七大世代，現行車款於 2016 年底登場後，已征戰近 5 年之久，原廠總算在小改款之際將品牌最新科技倒入，並讓外觀更為新穎，預料可延續其在歐洲多個市場的暢銷氣勢。國內市場方面，Fiesta 車系已在去年 (2020) 正式停產，目前品牌入門車型由 Focus 四門 1.5L Ti-VCT 美夢版擔綱，建議售價為新台幣 69.9 萬元起。