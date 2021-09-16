Gogoro 與 Poema 以企業價值新台幣 650.5 億元合併　 將以股票代碼"GGR&#

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通過本次併購，Gogoro 預計籌募超過 5.5 億美元 (合新台幣 152.2 億元)的資金，其中包括超額認購的私募增資(PIPE, Private Investment in Public Equity)2.5 億美元(合新台幣 69.2 億元)與 Peoma Global 持有的信託資金 3.45 億美元(合新台幣 95.5 億元)。本次私募增資(PIPE)投資人包括策略夥伴鴻海科技集團及印尼最大的科技集團 GoTo Group、車輛製造夥伴、新加入以及現有的投資人如美國 Generation Investment Management、台灣的國發基金、新加坡淡馬錫(Temasek)與創始投資人潤泰集團的尹衍樑博士。
Gogoro 表示合併後的公司將專注於加速 Gogoro 多元業務的全球擴張，包括獨特的電池交換訂閱服務、智慧電池與電池交換站、電池交換網路管理系統、電動車輛和電動車輛系統關鍵零組件的銷售等。
Gogoro 最早成立於 2011 年，在電池交換、智慧電池、雲端服務、輕型電動車輛動力總成和車輛設計等多個面向，設計並建構出廣泛的創新產品組合。並在 2015 年推出首款智慧電動機車。經過 10 年的發展，Gogoro 以透過 Gogoro Network 與多家兩輪品牌包括宏佳騰、山葉、摩特動力、台鈴 eReady 與中華 eMOVING 等，建立長久的合作夥伴關係。
Gogoro 創辦人、董事長兼執行長陸學森宣布 Gogoro 將以股票代碼 “GGR” 在美國納斯達克上市。
作為長期策略的一環，Gogoro 也已宣布與 Hero MotoCorp 成立合資公司，在印度建立電池交換生態系統。並且將於中國大陸與電動兩輪車輛製造商雅迪及大長江合作，預計在 2021 年底推出電池交換服務。
匯總這些創新與投資，Gogoro 期盼將 Gogoro Network 發展至全球最大與最聰明的電池交換平台，而這個開放的電能補充生態系，吸引更多合作夥伴，發展出各式都會移動產品和業務，讓電池交換的動作帶到每一天。