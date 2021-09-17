最大載重 531 公斤　小改款 Ford Fiesta Van 亮相

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小改款 Fiesta Van 以三門 Fiesta 為基礎，將後窗改為鈑件，提供 Trend 與 Sport 兩種外觀套件，在車頭部分將廠徽移至水箱罩中央，頭燈導入 Glare Free 智慧型防眩光遠光燈，Trend 採用 15 吋鐵圈搭配，Sport 則採用 17 吋鋁合金輪圈，還可選配 18 吋珍珠灰色色旅鋁合金輪圈。
內裝方面，小改款 Fiesta Van 採用雙人座配置，中控台捨有 8 吋 SYNC3 娛樂通訊整合系統，貨艙容量為 0.96 立方公尺，貨艙深度為 1,283mm，最大載重達到 531 公斤。
動力配置方面，小改款 Fiesta Van 採用 1.0 升 EcoBoost 直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎，可輸出 125ps 最大馬力，搭配 48V 輕油電複合系統具備 20km/L 的平均油耗數字，不搭配 48V 則約為 18.52km/L。
在歐洲市場近似 Fiesta Van 這般基於掀背式乘用車所打造的商用車不算少見，適合都會擁擠區域或運送少量貨品的業者使用，國內也曾出現將掀背車款改為 2 人座貨車形式的產品，如 Hyundai Matrix 貨車版及 Suzuki Solio 貨車版等車款迄今仍有機會在街頭遇見。