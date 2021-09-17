搭載黑化套件　Citroën C5 Aircross Black Edition 於英國推出

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外觀方面，C5 Aircross Black Edition 採用 Perla Nera Black 黑色烤漆來點綴車頂及車外後視鏡蓋，足踏 19 吋黑色 Art 式鋁合金輪圈。內裝方面，C5 Aircross Black Edition 採用 Urban Black 黑色 Alcantara® 麂皮包覆 Citroën Advanced Comfort Seats 舒適座椅，配備全景電動天窗、8 吋多媒體螢幕、Citroën Connect Nav 原廠衛星導航、倒車顯影、Apple CarPlay/Android Auto 手機連接及感應式電動尾門。
動力配置方面，C5 Aircross Black Edition 採用 PureTech 180 汽油引擎搭配 80kW 電動馬達及 ë-EAT8 8 速手自排變速箱，在純電模式下具備約 54.72 公里的 WLTP 續航里程，隨車附上 7.4kW 充電線，搭配 32A 充電樁需時 2 小時內可充飽電。底盤方面則搭載 Citroën Advanced Comfort Suspension 液壓懸吊系統。
C5 Aircross 的前身可追溯至 2015 年上海車展登場的 Aircross 概念車，歐規量產版本則於 2018 年日內瓦車展發表，國內總代理寶嘉聯合選在 2019 年 6 月 5 日展開預售，目前最新編成與建議售價分別是 FEEL (新台幣 138.8 萬元起)、SHINE (新台幣 146.8 萬元起) 及 SHINE+ (新台幣 155.8 萬元起)。