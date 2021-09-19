房市／壹零玖伍文史工作室支持移工在台生活

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壹零玖伍文史工作室創辦人官安妮表示，去年台灣疫情相對全球穩定，但已有部分雇主開始禁止移工外出參與聚會，實體課程出席人數起起落落，今年5月之後，課程更因防疫需求直接停擺。這段期間，無論是從一開始口罩實名制的辦法，乃至於今年若宿舍被匡列該如何處理、如何上網預約施打疫苗等，移工所獲得的資訊經常並不詳盡，甚至多數都是從仲介或雇主方得知，而為了「便於管理」，仲介常將「二級警戒說是三級，三級說是封城」，不准休假外出，移工形同被禁足。
有鑑於此，官安妮說，5月中開始，壹零玖伍文史工作室與台中在地的「移落心境」、東海大學人社計畫，共同發起「台中多語疫情資訊行動」，定期將確診者足跡、政府公告等訊息，翻譯成越南、菲律賓、泰國、印尼語，並發布在各移工社團；接著，範圍又擴及全台各地，將各縣市移工因雇主及仲介品質不一而產生的資訊落差，透過移工母語資訊圖表彌補起來。至於原本停擺的中文課，考量這仍是移工社群重要的支持系統，因此轉為線上開課，甚至「加碼」推出了每周一次的線上聊天室，透過不同輕鬆的主題，撫慰疫情間外籍移工、台灣志工的心。
官安妮說，中文班的線上課程較偏向時事議題的討論，包括各地疫情政策與影響、QA時間等，而線上聊天室則比較輕鬆，如大家迴響最熱烈的莫過於討論「音樂」，參與移工們事先將自己喜歡的音樂YouTube連結貼出來，自己就充當DJ，在1至1.5小時的聚會中，逐一播放；另外，也舉辦過「疫情期間想念的家鄉料理」、「喜愛的外國團體」、「去過哪裡旅行」等主題。有趣的是，不少移工喜歡韓國團體，剛好與台灣志工興趣相投，一聊就相當有共鳴。
官安妮表示，線上聚會的過程中，最感動之處在於，許多外籍移工會反過來安慰同樣也很焦慮的台灣志工，能感受到彼此支持的力量；此外，許多移工也會不吝向她表達意見，包括線上聚會適合舉辦的時段，以免耽誤到家庭看護工的工作時間，或是因移工多用手機上網，若聚會時間長於2小時較不適合。「疫情期間，讓大家有個出口」，秉持這樣的想法，即使現在疫情警戒已降級，但考量聚會仍然不便，且線上方式迴響頗為熱烈，預計9月之後會調整為「實體、線上併行」方式，盼將支持的力量延續下去。