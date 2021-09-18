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此次活動所進行病毒量篩檢的藥癮個案共計有20人，病毒陰性者8人、病毒陽性者12人，其中陽性者全數參與藥癮C肝整合門診接受治療，治療意願達100%。黃介良主任表示，透過為期三個月的療程且出席率100%，無論治療接受度或配合度、穩定度皆大幅提升，療程結束檢驗病毒量，陰性率83.3%，可望能協助此族群獲得最佳照護。
草屯療養院與彰醫二度合作 19名個案共襄盛舉
面對藥癮個案C肝治療效果顯見，衛生福利部草屯療養院整合藥癮醫療示範中心也二度與彰化醫院合作，除了提供尚未治療個案能透過合作活動接受治療，也針對已接受過的治療個案進行抽血檢驗及進行腹部超音波等追蹤服務，此次活動也共計有19名個案共襄盛舉，不僅能獲得戒癮也能同時接受C肝治療。
彰醫團隊行動駐點篩檢 草屯療養院給予肯定感謝
草屯療養院除了針對慢性精神患者給予精神照護，也重視病人身體健康。草屯療養院院長藍祚鴻表示，很感謝彰化醫院肝膽腸胃科楊智超主任從109年開始至今帶領團隊，外展到院進行C肝篩檢及腹部超音波檢查，因此造福許多C型肝炎患者，也提高治療便利性與成效。
資料來源：健康醫療網 提高C肝治療成效 草屯療養院與彰醫合作駐點
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