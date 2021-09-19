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埃斯珀醫學博士表示，待在家中時間變長，出外公園遛狗、慢跑或散步是非常好的，但需要留意的是，如果與家庭成員、鄰居或朋友一起步行或遠足時，記得至少需要保持約1.8公尺的距離。此外，戶外活動應避免足球或橄欖球運動等身體接觸的活動。美國疾病預防中心表示，已完全接種疫苗的人，在室內和室外活動對完全接種疫苗者的風險最小，因此遵循的社交距離是最重要的。
公園人潮擁擠 另外找時間前往
埃斯珀醫學博士說，當公園人潮擁擠時，建議等候一段時間後再外出。若是公園或小徑擁擠，無法與他人保持良好的社交距離時，最明智的做法是繼續前行或另找時間參觀。在前往公園之前，請確保已準備充足水和零食，並避免在商店停留、使用公共廁所或是觸摸公園長椅，記得外出前後要洗手或使用洗手液，請參觀附近的公園並仔細計劃郊遊行程，思考哪些地點會在何時變得擁擠。
此外，特別是在病例較多的地方，有一些國家公園、海灘和其他戶外區域會關閉，在出發之前，多了解相關指南，保持安全的距離。請記住疫情變化快速，及時了解指南重要，才能充分了解情況。
戶外跑步和騎車 記住6個提醒
新冠疫情期間，想要外出呼吸新鮮空氣，埃斯珀醫學博士提供跑步者和騎自行車者一些建議：
1. 仔細選擇您的路線，以避免交通繁忙的地區。
2. 盡量在人行道或小徑上跑步或騎行，避開繁忙的道路，以減少發生事故的機率。
3. 請注意觸摸的表面。例如觸摸按鈕時使用肘部而不是您的手。
4. 記得帶上你的運動水壺或食物，這樣就不必有其他有任何接觸。
5. 盡可能與經過的人們保持至少約1.8公尺的距離，並確保在經過時給予適當的通知，以免讓某人措手不及。
6. 保持良好的社交距離，比如帶狗去散步、騎自行車或沿著你一直想去的跑道上跑步。
資料來源：健康醫療網 自己一人出門透氣遠足 該如何在戶外活動中保持安全？
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