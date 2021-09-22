打完新冠疫苗 5%「腋下淋巴結腫大」! 醫師建議：乳癌病人施打健側手臂

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癌症病人染易重症 更該及早打疫苗
和信治癌中心醫院血液與腫瘤內科褚乃銘主任指出，癌症病患抵抗力比較差，感染新冠病毒時，有較大機會變成重症。加上癌症治療過程中需要頻繁往返醫院。因此，不管是美國臨床腫瘤醫學會，或者是歐洲臨床腫瘤醫學會，都鼓勵癌症病人盡快施打疫苗。
避免混淆病情判斷 乳癌病人疫苗要打在「健側」手臂！
不過，先前美國梅約診所、佛羅里達分院分析該院接受乳房攝影檢查的女性發現，統計750人當中，接種疫苗兩週內的人、有5%出現淋巴結腫大。為了避免影響病情判斷，建議乳癌病人新冠疫苗要施打在健康乳房的那一側。
疫苗施打「時間」 要挑血球正常時
目前乳癌病人不管是接受抗荷爾蒙治療、化學治療，還是標靶治療，理論上都是可以安全地接受疫苗注射。但建議正在化療的病人，施打時間要選在白血球比較正常的情況下。因為若是白血球太低，病人本身有感染風險，一旦接種疫苗後發燒，將難以判斷是感染還是疫苗反應，擔心感染治療受到延誤。
打疫苗、戴口罩、勤洗手 口服化療也是選項！
雖然疫情稍緩，但對於癌症病人來說，往返醫院仍然是一大壓力！
褚乃銘醫師指出，「其實在這段時間，不管是病人或家屬都是相當的煎熬……我有很多的病人住在高雄，或台南，他們也不敢搭高鐵。都是自己或者是家人開車載過來！」
這時除了打疫苗、勤洗手、戴口罩提升自我保護力之外，他以和信醫院為例，除了提供部分病人視訊問診，該院也透過動線調整，讓準備做化學治療的病人，跟一般領藥病人分開，讓病人減少在醫院停留時間。
此外，口服化療也是一個選項。褚乃銘醫師指出，乳癌病人化學治療除了針劑之外，也有口服治療。如果要減少病人交通往返，或者是降低醫院停留時間，確實是可以考慮。其實不只是減少往返醫院，對於年紀比較大、體力比較差，或者是在過去的治療，白血球降得太低的病人等等，也可考慮口服化療。
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