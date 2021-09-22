毛病一堆小心是代謝差！中醫教４原則改善，薑黃有助調節。

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澄明中醫診所院長郭祐睿中醫師指出，人體的基礎代謝率影響著熱量消耗，只要約消耗7700大卡，就能瘦下1公斤。隨年紀增長，基礎代謝率逐漸降低，肌肉鬆弛與逐年肥胖普遍存在於這個社會。從中醫角度來看，肥胖可分「脂、膏、肉」三種類型，脂人和膏人與痰濕、氣虛有關，也就是代謝低下、產熱不足，似於人們常說的虛胖；肉人則屬於結實型肥胖，多與濕熱有關。因此在改善上，中醫多以去除痰濕、溫補陽氣等增加人體動能，與西醫、營養師常提到的「多運動增加產熱效應，減低熱量，達減重效果」相呼應。
然而，代謝變差不單單只是肥胖的問題，郭祐睿院長指出，代謝降低屬氣虛、甚至陽虛的情況，常見容易出現容易疲倦懶散、體力不佳、有氣無力、喘不上氣、頭昏眼花、心悸失眠、面色蒼白、月經量少等，這些都是代謝降低的警訊，若遲遲沒有改善，很容易就進入自嘲呼吸都會胖的「肉鬆族」一員。
養生先養代謝力，正確４關鍵「能動不要懶」！
郭祐睿院長指出，正如前述，增加代謝考量的是產熱能力，與中醫的溫補陽氣相似，陽氣是人的正氣，正氣充足可維持人體正常機能、促進代謝、排除濕氣。產熱的方法相當多元，大致遵循４個重點，「能動不要懶、能熱不要冷、能睡不熬夜、能原不加工」，如此便有助改善。
郭祐睿院長更進一步解釋，所謂的能動不要懶，指得是有時間運動就盡量適度的進行有氧運動及重量訓練，若沒時間也盡量以走路代替開車。能熱不要冷，中醫認為「寒飲食入胃，脾胃乃傷」，脾胃一傷，濕痰就會堆積，也就會減少產熱能力，因此冰水等冰品應盡量避免。能睡不熬夜，這點是不論中、西醫都認為是減肥必備事項，睡眠不足身體容易發炎，身體發炎水分就會堆積，且瘦體素在晚上11點開始分泌，只有在此時睡眠才有辦法抑制食慾。能原不加工，指得是建議多吃原型食物，盡量避免加工食品，除了能減少添加物攝取，也能降低額外的熱量吸收，例如豬肉和香腸。
薑黃活血行氣，代謝增強有助養生！
除此之外，平時也可以適度的補充額外的營養幫助代謝，例如民眾熟悉的薑黃，不僅有利健康，對代謝、減重也很有幫助。郭祐睿院長指出，薑黃具有活血行氣、通經止痛的功效，中醫使用最少已有上千年，在唐朝的《新修本草》就有提到「薑黃主心腹結積…除風熱，消癰腫」，「除風熱，消癰腫」主要就是因為能抗發炎及抗氧化作用。而在2016年就有學者發現薑黃可輔助調節代謝脂肪、協助分解、促進燃燒、並減少水腫等，是減重相當出色的利器。除此之外，薑黃也陸續被發現具有抗發炎、抗腫瘤、抑制病毒複製、預防老年性黃斑病變及青光眼、退熱、降低血脂與血壓、減少憂鬱、減少痠痛及疲勞等作用。不論是從代謝上來看或從其他地方來看，對健康而言都非常有幫助。
薑黃助養生但不易吸收，提升吸收率是關鍵！
郭祐睿院長指出，薑黃雖然對身體好處多，但也有幾個缺點，例如不易吸收、容易排出，另一方面也可能殘有重金屬的疑慮，2016年就曾報出這樣的消息，是兩個需要注意的隱藏地雷。
因此建議，若要從一般辛香料上提升吸收率，如黃色咖哩粉，可適量加上黑胡椒，黑胡椒有助提升薑黃的吸收率達2倍以上。若是從保健品上攝取，建議選擇好吸收且具有重金屬檢驗跟SGS測試，符合衛福部農藥檢驗標準的產品，並留意薑黃素含量等，一日建議500毫克，並於飯後食用，因為薑黃為脂溶性，飯後食用有助提升吸收率。
薑黃再好也不宜多，部份族群更要注意！
不過即便薑黃再好也得適量，郭祐睿院長指出，有研究就曾發現，若是每日攝取薑黃素超過12克以上，可能引起膽結石或膽道功能異常、血糖過低、噁心、嘔吐、腹瀉等不良的副作用。因此也提醒，孕婦、缺鐵性貧血、容易結石的體質、急性發炎期、肝腎功能不全的患者都要經與醫師諮詢才能使用。提醒民眾，切勿因為薑黃對身體有利而過量攝取，以避免反而傷身。
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