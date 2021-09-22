乾癬性關節炎治療不再有「四」！搭配疫苗接種防疫防關節變形

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黎子豪醫師說明，乾癬是一種全身性發炎疾病，不僅會出現皮膚病灶，甚至可能合併關節炎等共病發生，當關節發生不適，無論是手、腳抑或背部，都有可能是乾癬性關節炎之表現。尤其手指、腳趾發炎泛紅腫脹外觀如香腸；皮膚乾癬嚴重；指甲發生特殊改變，出現像是針刺般小洞、變厚、脫落等病變都應及早警覺可能與關節炎有關。此外，背部不適也可能是關節炎表現之一，下背痛在休息後未見好轉甚至加劇，尤以晨起最為明顯，而經活動後得到舒緩，與平時過度勞累產生的疼痛不同。值得注意的是，關節一旦破壞嚴重，則無法將變形關節恢復正常，對日常生活影響甚鉅，提醒病友當發現關節相關症狀時應及早就醫治療。
乾癬性關節炎無法根治 積極治療可良好控制
黎子豪醫師說明，乾癬性關節炎傳統治療使用口服藥物，以非類固醇消炎止痛藥（NSAID）或抗風濕疾病之藥物（csDMARDs）為主。而當關節炎侵犯數目超過3個以上、口服藥物治療成效不佳時，則建議由醫師診斷後使用生物製劑進一步治療，並提醒病友應定期回診追蹤，適時與醫師討論，將病灶及早控制，減少關節變形與皮膚症狀惡化風險。
生物製劑選擇大不同？精準抑制關節、皮膚發炎！
目前國內的治療選擇多元包含TNF-α腫瘤壞死因子抑制劑、IL-17抑制劑、IL-12/23抑制劑與JAK激酶抑制劑(小分子口服免疫調節劑)等，醫師將依最新臨床治療指引，以及病人關節疼痛位置、腫痛數目、皮膚症狀之不同，為患者做合適治療選擇。
黎子豪醫師表示，以TNF-α腫瘤壞死因子抑制劑為例，它的上市時間較早，主要是抑制在體內的腫瘤壞死因子，因當腫瘤壞死因子大量分泌時，會誘發發炎反應，而抗腫瘤壞死因子(anti-TNF)則斷阻斷『腫瘤壞死因子(TNF)』的作用，抑制發炎。
黎子豪醫師補充，但隨著醫療技術不斷進步，醫學上也深化了對於免疫分子各種作用的了解，故近幾年除了TNF-α腫瘤壞死因子抑制劑之外，也有許多新的生物製劑機轉。以IL17抑制劑為例，介白素IL-17 及其接受器為人體重要的細胞激素訊號傳遞的調節因子，當過度活躍失控時卻會引起發炎及自體免疫疾病，IL17抑制劑藉由中和體內的IL17，針對關節以及皮膚狀況發炎狀況進行抑制。
黎子豪醫師提醒，不同的生物製劑其作用機轉以及副作用不盡相同，建議患者與醫師討論，根據自身狀況選擇合適的治療方案。
及早接種疫苗 雙主修防發炎惡化
黎子豪醫師指出，肺炎疫情導致生活型態改變和壓力，使乾癬復發機會提高，也有部分患者因為害怕感染影響前往醫院就診的意願，呼籲病友應穩定持續追蹤，適當與醫師討論調整用藥，切勿自行中斷藥物，避免病灶惡化。根據中華民國風濕病醫學會指引說明，自體免疫疾病患者更應優先於一般民眾施打疫苗。此外，乾癬性關節炎治療用藥上是否需調整也是病友擔心的部分，黎子豪醫師建議與主治醫師溝通後再進行疫苗接種。
盡早接受正規治療 維持良好作息助改善
黎子豪醫師說明，過度勞累和壓力都可能是造成乾癬惡化之因素，建議戒除香菸、酒精，是避免體內發炎惡化關鍵。並提醒病友維持良好生活作息，保持營養均衡，避免攝取油炸類、高醣等飲食，使身體免疫系統維持一定水平。如需額外補充營養補充品，應諮詢醫師，避免取代正規治療。此外，背部不適時，可多利用伸展運動緩解疼痛。最重要的是，及早就醫評估合適治療，才是面對乾癬性關節炎正確觀念。
以上衛教資訊由台灣諾華提供
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