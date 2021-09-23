疫情改變殯葬觀！火化土葬、環保葬漸成主流

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過去以塔葬為主要產品的國寶集團，近來也發現趨勢已經改變。國寶集團多元行銷事業群總經理湯順甄說，因為疫情關係，塔葬要進室內，除了環保葬不會在室內聚集，免群聚風險，「火化土葬」也在室外，成為近來民眾的新選擇。
推動環保葬 地方給獎勵金
一般來說，殯葬方式大致分為土葬、火化土葬、火化入塔，以及近年來流行的環保葬，費用從最貴依序降低。在國內環保葬類型則有樹葬、花葬、海葬、灑葬及植存；像是資深演員李麗鳳以樹葬歸塵、藝人黃鴻升以花葬長眠於陽明山，環保葬的好處除了環保，花費也較低。部分縣市政府為鼓勵環保葬，不僅免費，甚至還有一筆獎勵金。以台北市來說，台北市為全國首創而且不管是外縣市或本市環保葬都是免費，且只要入塔的亡者，家屬願意再遷出使用環保葬就有環保鼓勵金。
在傳統觀念裡，多數人喜歡土葬，不過台灣地狹人稠，近年在政府的大力提倡之下，很多人選擇處理較為方便的火葬。
台灣遺體火化率由1993年不到5成，到2009年突破9成，2019年更提升至98.7%，遺體火化成為主流。
不過國人對於身後事，入土為安的觀念還是深植人心。湯順甄說，仍有非常少數的金字塔頂端人士，講求風水、庇蔭子孫，堅持用土葬（棺木葬）。
以北台灣來說，1坪私人土葬墓園每坪價格50~150萬元，單穴至少要5坪以上，雙穴須超過8坪，還不包括建造成本，甚至光是棺木動輒好幾百萬元、墓園整體花上千萬元打造。
公立的土葬區價格較便宜，但要用輪葬方式。以台北市來說，目前僅「富德公墓」可申請，但7年輪葬，7年就必須遷移去別處，或是撿骨放入納骨塔，空出墓基讓下一位往生者使用。
「火化土葬」則是介於土葬與塔葬之間的一種折衷的入土方式。位於台北近郊的國統開發副總王志欽表示，火化後的骨灰不放在靈骨塔而比照土葬，築墳造墓埋放土裡；這種火化土葬的墓地，由於面積較小，價格雖然比直接土葬便宜，但費用仍比進塔貴。
至於塔葬，一般人就較熟悉，有公、私立寶塔，隨著地區、地勢、視野、管理等因素價格差異大。根據台灣殯葬資訊網指出，私立靈骨塔一般平均價格，北部約8萬至50萬元，中部5萬至25萬元，南部3萬至20萬元。夫妻塔位是個人塔位的1.5至1.8倍；家族塔位是50至200萬元不等。
不只使用權 買墓地有眉角
目前專做禮儀服務及生前契約的知名業者有萬安生命及台灣仁本、寶山（中國生命），專做塔墓者有擁恆，其他較具規模者如產業龍頭龍巖、金寶山、國寶等皆是兩者都做，為一條龍式的服務。
王志欽提醒，如果要購買墓地，必須注意是否只買到「使用權」，也就是說，當這家公司不存在時，使用權會出現爭議。真正有保障的墓地買賣，是「所有權」的買賣，就像買土地一樣，會有一張墓地所在地政事務所發給的「土地所有權狀」。尤其近來殯葬商品有很多詐騙案，買賣時更要特別停看聽。