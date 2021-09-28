急送包裹免煩惱！業者推「經濟宅急便」裝好裝滿暖心送達
新冠肺炎疫情改變了大家的生活習慣，雖然與三五好友見面的機會變少了，情感聯繫卻未曾間斷，不管是孝親的表示，還是閨蜜的生日驚喜，甚至是與情人的紀念日，都少不了「禮物」的千里傳情，為了滿足大家在疫情期間的聯繫，業者推出「經濟宅急便」，希望提供民眾急送包裹服務，將滿滿情意，暖心送達。
生活中心/綜合報導
2021-09-28 10:00:00
黑貓推出的經濟宅急便，包裝款式獨具設計感只要105元從包材到寄送一應俱全，包材使用再生紙及大豆油墨印刷，珍惜資源也保護環境。整個經濟宅急便包裹「長 x 寬 x 高=21.8公分x 12公分x 12公分」，適合民眾裝載各式物品。業者強調，只要裝得進這高質感的環保包材內，裝好、裝滿都是均一價105元，讓您花費火車的票價，卻擁有高鐵的服務。
由於跟超商合作，民眾再也不用擔心臨時要寄送包裹，卻錯過了營業時間，現在24小時都能便利寄件，再加上超商據點林立，民眾只需要包裝完成，到家裡附近的統一超商或OK超商就能輕鬆寄出包裹。
另外，因應民眾忙碌生活中難免有急件的需求，黑貓宅急便表示，這個「經濟宅急便」只要在當日下午5點前到超商寄件，隔天就能讓對方收到包裹，或是如果真的很急，只要在早上11點前到7-11統一超商或OK超商，再加10元使用「當日宅急便」，就能享有基隆、台北、新北、桃園四地互寄當日送達的服務，效率滿滿。舉例來說，如果週一的下午5點後到週二早上11點前寄出包裹，並且指定使用當日宅急便服務寄件，那麼對方就能在週二的下午領取包裹，便利又非常有效率。
黑貓宅急便秉持暖心送達的原則，在疫情影響下，雖然民眾跟三五好友見面機會降低，但是每一件包裹內涵的心意，黑貓宅急便都會有如親送、如實傳達，方便寄，安心收，讓消費者「送禮送進心坎裡」，有了「經濟宅急便」，讓後疫情時代，與家人、情人、朋友、甚至是閨蜜的感情，長長久久不間斷。