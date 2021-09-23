Toyota Corolla Cross No.027 ---- 標示清楚但操作上要多熟悉的 ISOFIX

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Corolla Cross 後座椅背下方清楚標示出固定器位置的標籤，對於在搬動汽座視線會受到車門角度、車頂高度或者車室空間影響等因素，會有助於更快速將汽座上的插銷固定至正確的位置上。一般來說，ISOFIX 裝置最常見設計於車輛的後座空間上，以 Corolla Cross 的表現來看，其後座椅背下方清楚標示出固定器位置的標籤，對於在搬動汽座視線會受到車門角度、車頂高度或者車室空間影響等因素，會有助於更快速將汽座上的插銷固定至正確的位置上。安裝時，Corolla Cross 後門開啟角度約 64 公分 (據本站先前試駕實測)，開口角度表現對比市面的主流 SUV 對手普通，但門檻距地高度約 42 公分，半身跨入車內的空間感受還算在接受範圍之內。
值得一提的是，Corolla Cross 的插扣採用非外露式設計，固定桿位位於椅墊與椅背之間的縫隙，實際操作時對於第一次安裝的人來說會較難以找到固定點，拆卸時也需耗費較多的時間，便利性不如本站另一部長測車輛 Kuga 採取外露式要來的直覺方便。就整體設計角度來看，此 ISOFIX 裝置保持了車內座椅表面的完整度，雖操作直覺度一般，但仍提供同級間水準內的功能性，更不用說椅背後方的 Top Tether 裝置了。
(身高約 105 公分孩童使用汽座於靜止 Corolla Cross 之示意畫面)本周使用方面，除了上班日作為編輯部公務車使用之外，周末適逢中秋連假讓編輯部同仁借取南下使用，在 9/17 時先行於南下前添加 28.3 公升的 92 無鉛汽油，該桶油經歷不同駕駛人使用，212.1 公里全數在市區行駛，平均油耗約為 7.5km/L；接著於 9/20 再度添加 25.035 公升 92 無鉛汽油，均為同一駕駛人行駛 372.4 公里，約 8 成為高速路段，平均油耗約為 14.9km/L；最後 9/21 北返後為同一駕駛人，再度添加 21.78 公升 92 無鉛汽油，行駛距離為 327.8 公里，約 9 成為高速路段，平均油耗約為 15.05km/L。由此次油耗數字可以依據得出，油耗表現會受到不同駕駛人的習慣及道路環境所影響，因此油耗數字要"好看"，還是得取決於駕駛人的黃金右腳。
9/17 添加 28.3 公升的 92 無鉛汽油，該桶油經歷不同駕駛人使用，212.1 公里全數在市區行駛，平均油耗約為 7.5km/L。
9/20 再度添加 25.035 公升 92 無鉛汽油，均為同一駕駛人行駛 372.4 公里，約 8 成為高速路段，平均油耗約為 14.9km/L。
9/21 北返後為同一駕駛人，再度添加 21.78 公升 92 無鉛汽油，行駛距離為 327.8 公里，約 9 成為高速路段，平均油耗約為 15.05km/L。