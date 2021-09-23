COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

Toyota Corolla Cross No.027 ---- 標示清楚但操作上要多熟悉的 ISOFIX

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-09-23 18:55:40

ISOFIX (International Standards Organization FIX) 指的是國際標準化組織固定裝置，是統一規格兒童安全座椅之固定系統，早期被普遍應用於歐系汽車。不過隨著用車安全意識抬頭，政府自 2011 年起針對幼童規定應使用安全座椅，為了方便家長正確且快速安裝使用兒童安全座椅，在 2016 年規定新型式之小客車皆應配備符合規定之兒童安全座椅固定系統 (ISOFIX)。因此目前市面上大多數主流的歐系、日系車都已採用該配置，亦是台灣最常見的安全座椅固定系統，當然連本站長測車輛 Corolla Cross 也不例外囉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
ISOFIX
ISOFIX
Corolla Cross 後座椅背下方清楚標示出固定器位置的標籤，對於在搬動汽座視線會受到車門角度、車頂高度或者車室空間影響等因素，會有助於更快速將汽座上的插銷固定至正確的位置上。
一般來說，ISOFIX 裝置最常見設計於車輛的後座空間上，以 Corolla Cross 的表現來看，其後座椅背下方清楚標示出固定器位置的標籤，對於在搬動汽座視線會受到車門角度、車頂高度或者車室空間影響等因素，會有助於更快速將汽座上的插銷固定至正確的位置上。安裝時，Corolla Cross 後門開啟角度約 64 公分 (據本站先前試駕實測)，開口角度表現對比市面的主流 SUV 對手普通，但門檻距地高度約 42 公分，半身跨入車內的空間感受還算在接受範圍之內。

ISOFIX
ISOFIX
值得一提的是，Corolla Cross 的插扣採用非外露式設計，固定桿位位於椅墊與椅背之間的縫隙，實際操作時對於第一次安裝的人來說會較難以找到固定點，拆卸時也需耗費較多的時間，便利性不如本站另一部長測車輛 Kuga 採取外露式要來的直覺方便。就整體設計角度來看，此 ISOFIX 裝置保持了車內座椅表面的完整度，雖操作直覺度一般，但仍提供同級間水準內的功能性，更不用說椅背後方的 Top Tether 裝置了。

ISOFIX
ISOFIX
ISOFIX
ISOFIX
(身高約 105 公分孩童使用汽座於靜止 Corolla Cross 之示意畫面)
本周使用方面，除了上班日作為編輯部公務車使用之外，周末適逢中秋連假讓編輯部同仁借取南下使用，在 9/17 時先行於南下前添加 28.3 公升的 92 無鉛汽油，該桶油經歷不同駕駛人使用，212.1 公里全數在市區行駛，平均油耗約為 7.5km/L；接著於 9/20 再度添加 25.035 公升 92 無鉛汽油，均為同一駕駛人行駛 372.4 公里，約 8 成為高速路段，平均油耗約為 14.9km/L；最後 9/21 北返後為同一駕駛人，再度添加 21.78 公升 92 無鉛汽油，行駛距離為 327.8 公里，約 9 成為高速路段，平均油耗約為 15.05km/L。由此次油耗數字可以依據得出，油耗表現會受到不同駕駛人的習慣及道路環境所影響，因此油耗數字要"好看"，還是得取決於駕駛人的黃金右腳。

9/17 添加 28.3 公升的 92 無鉛汽油，該桶油經歷不同駕駛人使用，212.1 公里全數在市區行駛，平均油耗約為 7.5km/L。
9/20 再度添加 25.035 公升 92 無鉛汽油，均為同一駕駛人行駛 372.4 公里，約 8 成為高速路段，平均油耗約為 14.9km/L。
9/21 北返後為同一駕駛人，再度添加 21.78 公升 92 無鉛汽油，行駛距離為 327.8 公里，約 9 成為高速路段，平均油耗約為 15.05km/L。
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

繼續作答
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀