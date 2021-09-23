Ford Kuga ST-Line No.050 ---- 尺碼適中的休旅格局

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Kuga ST-Line 雖是一輛 SUV，其車長卻不會較 Elantra、Focus 及 Sentra 更長，即便車高多出一些，在都會區行駛仍具備不錯的靈活性，面對路邊停車或倒車入庫時也算是便利，但車內的視野卻更遠，乘坐時的壓迫感也減輕不少，但上下車時需稍微向上爬，與前述車款向下坐入的方式不同。
酬載機能方面，Kuga ST-Line 的行李廂容積相較於四門房車、五門掀背、跨界休旅或五門斜背車型擁有更高的行李廂空間，但深度與寬度的差異則不算明顯，如需載運較大體積的物品時可感受到方便性，擺放時的彈性也較多。
駕馭感受方面，Kuga ST-Line 屬於車系中強調運動性格的編成，因此擁有專屬調校的懸吊系統，以 SUV 而言具備不錯的操控性與行路性，底盤反應也算是沉穩，然而在過彎時的側傾幅度仍因先天物理限制而不若其他長測的房車或掀背般輕微，但考量其實用性與舒適性，整體來說仍可接受。
本週使用情形方面，Kuga 由小七哥本人自屏東返回台北，並在台北市區作為日常通勤代步與公務往返之用，行駛路段涵蓋 2/3 高速公路及 1/3 純市區，自前一次加滿 98 無鉛汽油後，累積行駛 311 公里再添加 34.38 公升的 98 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 9.046km/L