第三代 Toyota Tundra 將於美國時間 9/21 登場

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據目前掌握的資訊顯示，第三代 Tundra 採用較現行第二代車款更粗獷的車頭造型設計，LED 頭燈組具備線條剛硬的造型，水箱護罩中央有斗大的 TOYOTA 字樣，正上方安裝依據美國法規設置的 3 個黃色 LED 燈組，顯見此車寬度超過 80 英吋 (約 2,032mm)。保險桿下方也設有 LED 照明燈，引擎蓋具有隆起的鈑金褶痕，結合多層次的輪拱線條設計，肌肉霸氣感相當十足。
內裝方面，第三代 Tundra 將配有全數位儀表板與最新的多媒體系統，以及全景天窗、無線充電板，亦提供多重駕馭模式對應不同地形，大幅度提升越野表現。
動力配置方面，第三代 Tundra 採用與全新 Land Cruiser 相同的 GA-F 平台，兩者有望共用動力系統，以 3.5L 汽油 V6 雙渦輪增壓引擎作為銷售主力，搭配 Direct Shift-10AT 十速自排變速箱，可發揮 415ps 最大馬力及 650Nm 峰值扭力。
Tundra 車系誕生於 1999 年，成為繼 T100 後該廠第二款全尺寸皮卡，也是第一款在北美生產的日系全尺寸皮卡，初期在美國印第安納州 Princeton 廠製造，2008 年後全數遷移至美國德州 San Antonio 廠製造。在國內方面，Tundra 車系亦有貿易商少量引進，吸引部份買家當作休旅車使用。 有關於第三代 Tundra 最新消息，7Car<小七車觀點>將持續追蹤，並帶來第一手消息。