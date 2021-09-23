COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

第三代 Toyota Tundra 將於美國時間 9/21 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-09-23 18:55:40

Toyota 自今年 5 月起逐步釋出全新第三代 Thundra 的預告資訊，官方日前終於預告新車將於美國 9 月 21 日舉辦的 Motor Bella 車展上首次亮相，並且揭露 TRD Pro 車型將提供相當搶眼的車色塗裝及配件選擇。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據目前掌握的資訊顯示，第三代 Tundra 採用較現行第二代車款更粗獷的車頭造型設計，LED 頭燈組具備線條剛硬的造型，水箱護罩中央有斗大的 TOYOTA 字樣，正上方安裝依據美國法規設置的 3 個黃色 LED 燈組，顯見此車寬度超過 80 英吋 (約 2,032mm)。保險桿下方也設有 LED 照明燈，引擎蓋具有隆起的鈑金褶痕，結合多層次的輪拱線條設計，肌肉霸氣感相當十足。

內裝方面，第三代 Tundra 將配有全數位儀表板與最新的多媒體系統，以及全景天窗、無線充電板，亦提供多重駕馭模式對應不同地形，大幅度提升越野表現。

動力配置方面，第三代 Tundra 採用與全新 Land Cruiser 相同的 GA-F 平台，兩者有望共用動力系統，以 3.5L 汽油 V6 雙渦輪增壓引擎作為銷售主力，搭配 Direct Shift-10AT 十速自排變速箱，可發揮 415ps 最大馬力及 650Nm 峰值扭力。

Tundra 車系誕生於 1999 年，成為繼 T100 後該廠第二款全尺寸皮卡，也是第一款在北美生產的日系全尺寸皮卡，初期在美國印第安納州 Princeton 廠製造，2008 年後全數遷移至美國德州 San Antonio 廠製造。在國內方面，Tundra 車系亦有貿易商少量引進，吸引部份買家當作休旅車使用。 有關於第三代 Tundra 最新消息，7Car<小七車觀點>將持續追蹤，並帶來第一手消息。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

繼續作答
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀