COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

汽柴油先行、純電等明年　第二代 Mercedes-Benz Citan 於歐洲市場開賣

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-09-23 18:55:40

Mercedes-Benz 近日於歐洲市場正式開賣甫於今年 8 月發表的第二代 Citan 廂型車，其中 Panel Van 廂式貨車不含稅建議售價自 19,348 歐元起 (約合新台幣 63.1 萬元起)，Tourer 客貨車不含稅建議售價自 22,253 歐元起 (約合新台幣 72.6 萬元起)， eCitan 純電動廂式貨車將於明年上半年才開賣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
外觀方面，第二代 Citan 延續 Mercedes-Benz 乘用車的 Sensual Purity 家族化設計語彙來重新設計造型，前保險桿依據等級分為塑料原色或車身同色式樣，頭燈以 H7 燈泡搭配 LED 日行燈及方向燈，也可選配 LED 燈組，車身兩側採用側滑門，Panel Van 改善了門檻距地高，採用較低位置以便上下車或裝卸貨物，Tourer 依等級配置蝴蝶窗或升降式電動窗，Panel Van 車尾採用對開式尾門，Tourer 則採用上掀式尾門，尾燈分為 LED 導光條燈組或傳統燈泡燈具。

內裝方面，第二代 Citan 在 Panel Van 部分採用 2~3 人座設定，Tourer 則提供 5 人座配置，車內將新世代 Mercedes-Benz NGCC 車系的元素融入座艙，包括圓形出風口、三幅式方向盤及雙環式儀錶板等，入門車型配置 1 DIN 音響，高階車型導入 MBUX 多媒體系統，另外包括 THERMOTRONIC 豪華型雙區恆溫空調、KEYLESS-GO 引擎啟動功能及 Qi 手機無線充電等配備亦在選配清單之中。

尺碼與酬載機能方面，第二代 Citan Panel Van 的車身長寬高為 4,498x1,832x1,859 (mm)，Tourer 除車高較 Panel Van 低 21mm 外其餘尺碼均相同，軸距均為 2,716mm。Panel Van 在 VDA 標準下的貨艙容積為 2.9 立方公尺，最大載重為 708~782 公斤，Tourer 的最大載重則為 380~539 公斤。

動力配置方面，第二代 Citan 在燃油車型部分提供汽油與柴油選項，汽油部分採用 1,332cc 直列 4 缸渦輪引擎，最大輸出分為 102hp/200Nm 及 131hp/240Nm，柴油部分採用 1,461cc 直列 4 缸渦輪引擎，最大輸出分為 75hp/230Nm、95hp/260Nm 及 116hp/270Nm。

Citan 車系乃是 Mercedes-Benz 在 2012 年時與 Renault-Nissan 聯盟合作所推出的全新產品，與 Renault Kangoo 及 Nissan NV250 為雙生車，分為貨車與商旅車 2 種車體，其中商旅車取代了過去的 Vaneo，全車系皆在法國 Renault 的 Maubeuge 廠製造。邁入第二世代後， Citan 車系將劃分出 T-Class 作為全新的 MPV 級距，關係如同 Vito 與 V-Class。除此之外還在今年 5/10 推出隸屬於 EQ 電動車家族的 EQT 純電動 MPV，使商用車產品線更為完整。

國內市場方面，目前市面上的 Citan 均為貿易商自行引進，除 MPV 外亦有福祉車型，均非台灣賓士正式導入，而國內有販售的同級產品包含 Citroën Berlingo、Ford Tourneo Connect 及 Volkswagen Caddy 等車系。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

繼續作答
金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

繼續作答
即時
推薦閱讀