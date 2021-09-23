全新純電動皮卡　Ford F-150 Lightning 開始量產

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為了生產 F-150 Lightning，Ford 針對 Rouge Electric Vehicle Center 電動車中心、Van Dyke 電動車動力系統製造廠及 Rawsonville 零組件製造廠投資 2.5 億美元，創造超過 450 個工作機會，使年產能達到 8 萬輛。
F-150 Lightning 的編成編成分為商用版、XLT、LARIAT 及 Platinum 共 4 款，建議售價 39,974~90,474 美元起 (約合新台幣 110.8~250.7 萬元起)，車體採用雙廂設定，尺碼也與燃油車型相同，車頭蓋可掀起作為置物空間，前飾蓋內部採用菱格紋圖案，並在上方導入 LED 導光條，使頭燈與前飾蓋間的日行燈相連，車側在左前葉子板增加充電蓋，上方設有 F-150 字樣及所屬編成銘牌，貨斗側面則增加 Lightning 字樣，尾燈換上較燃油版本更立體的樣式，並在尾門中加入橫向 LED 導光條，Ford 廠徽置於左側，F-150 字樣則設於中央，另外還提供夜間環車照明功能。
內裝與配備方面，F-150 提供 5 人乘坐空間，配備 12 吋全數位儀錶板、15.5 吋直立式中控螢幕 (內建 SYNC 4A 系統、智慧手機連接、OTA 線上更新功能)、Max Recline Seats 180 度座椅傾倒功能及 Interior Work Surface 車內工作平台等，前行李廂具備 4 個 120V Mega Power Frunk 插座及 Pro Power Onboard 2.4kW 供電機能，也提供 400 公升的置物空間，貨斗也具備 240V 插座及 Ford Intelligent Backup Power 9.6kW 供電機能，尾門放下後提供多功能置物空間。
安全防護方面，F-150 Lightning 搭載 Ford Co-Pilot Active 2.0 系統，可支援在北美特定路段放開雙手行駛的 BlueCruise 自動駕駛輔助功能，另外也具備 Pro Trailer Hitch Assist 拖車連接輔助系統、Trailer Reverse Guidance 拖車倒車指引系統及可直接以旋鈕指定拖車移動角度的 Pro Trailer Backup Assist 拖車倒車輔助系統等，使拖車行駛更為便利。
動力配置方面，F-150 Lightning 採用雙馬達構成四輪驅動，可輸出 563hp 最大馬力及約 1,050.75Nm 峰值扭力，原廠估計 0-100km/h 加速約需 4 秒可完成。充電部分，F-150 Lightning 可支援 19.2kW 80A 快速充電，也支援 120V/240V 32A 家用充電，還可在停電時反向替電網供電。續航力方面，搭配標準電池具備 230 英哩 (約 370 公里) 的續航里程，選配加大電池則具備 300 英哩 (約 483 公里) 的滿電最高續航里程。
酬載能力方面，F-150 Lightning 最高可承載 2000 鎊 (約 907 公斤) 的貨品，最大拖曳重量為 10,000 鎊 (約 4,536 公斤)，前行李廂最大載重為 400 鎊 (約 181.4 公斤)。
Ford 將在美國 Dearborn 符合零廢棄物填埋 (Zero-waste-to-landfill 標準) 的負責製造 F-150 Lightning 的 Rouge Electric Vehicle Center 電動車中心符合零廢棄物填埋 (Zero-waste-to-landfill) 標準，使這個擁有 44 年銷售冠軍寶座的美國代表性皮卡，隨著電動化潮流而重拾 Lightning 之名，邁入更潔淨的未來，受歡迎的程度也反應在良好的接單表現當中。